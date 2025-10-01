تنش غیرمنتظره والورده: لحظهای که رئال مادرید را بهتزده کرد
یک تعویض غیرمنتظره و ژستی خاموش، یکی از عجیبترین لحظات دوران حضور فده والورده در رئال مادرید را رقم زد.
به گزارش ایلنا، اگر در ابتدای فصل کسی تصور میکرد که این هافبک اروگوئهای با چنین تنشی غیرمنتظره روبهرو شود، تنها توضیح منطقی این است که آن شخص از آینده آمده و ماشین زمان دارد! والورده، چه با بازوبند کاپیتانی و چه بدون آن، از زمان پیوستن به رئال مادرید در سال ۲۰۱۸ تحت هدایت خولن لوپتگی در سن ۲۰ سالگی، به یکی از مهرههای کلیدی این تیم تبدیل شده است.
اما حالا، وضعیت فده والورده در رئال مادرید موجی از شگفتی را به دنبال داشته است. یک تعویض غیرمعمول، که در ظاهر ساده به نظر میرسد، اما با بررسی پیشزمینه ماجرا، ابعاد پیچیدهتری پیدا میکند. این ماجرا پس از اظهارات والورده پیش از بازی مقابل آلماتی شکل گرفت، جایی که او صراحتاً گفت: «من برای بازی در پست دفاع راست به دنیا نیامدهام.» این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که ژابی آلونسو، سرمربی تیم، با غیبت دنی کارواخال و ترنت الکساندر-آرنولد در پست دفاع راست مواجه بود. سخنان والورده، که قاطع و مستقیم بود، اگرچه همراه با تأکید بر آمادگی او برای کمک به تیم در هر نقشی بود، توجهات زیادی را جلب کرد.
ویدیوی جنجالی
اتفاقی که در ورزشگاه قدیمی سنترال آلماتی رخ داد، تنشی غیرمنتظره را حول این بازیکن به وجود آورد؛ بازیکنی که همیشه مانند سربازی وفادار به دستورات عمل کرده و هرگز از مأموریت خود تخطی نکرده است. رسانههای تلویزیونی به این موضوع نپرداختند، اما ویدیویی از ایوان مارتین، گزارشگر اوکیدیاریو، که در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد، حرکات عجیب والورده در ورزشگاه را نشان داد. شماره ۸ رئال مادرید در این بازی نیمکتنشین بود، تصمیمی که ژابی آلونسو تأکید کرد پیش از کنفرانس خبری والورده گرفته شده بود. اما پیدا کردن والورده در میان نیمکتنشینان کار آسانی نبود.
در حالیکه جود بلینگام، ادواردو کاماوینگا و دیگر بازیکنان در حلقه نیمکتنشینان دیده میشدند، والورده در میان آنها نبود. طبق قوانین جدید این فصل، بازیکنان ذخیره هم باید به زمین بروند، اما شایعاتی مبنی بر حضور والورده در رختکن مطرح شد. با این حال، او روی نیمکت بود، اما دیرتر از دیگران به جمع پیوست و خود را از گروه جدا کرد.
در نیمه دوم، هنگام گرم کردن، او با دستانی پشت کمر دیده شد که به جای شرکت در تمرینات، به همتیمیهایش نگاه میکرد و سپس روی نیمکت نشست، در حالیکه میدانست فرصتی برای بازی پیدا نخواهد کرد. این رفتار غیرمعمول، جنجالهایی را در میان حاضران برانگیخت. حتی جود بلینگام مجبور شد برای گفتوگویی کوتاه به او نزدیک شود.
فران گارسیا، مدافع رئال مادرید، در میکسدزون درباره این تعویض گفت: «فده را میشناسم، مطمئنم این موضوع برایش آزاردهنده است. او همیشه دوست دارد در تیم باشد و ما همیشه میتوانیم روی او حساب کنیم. اگر قرار باشد به جنگ بروم، با فده میروم، چون او برای تیم هر کاری میکند.»
از استیون جرارد تا نقشی حاشیهای
برای درک ریشه این مشکل، باید به ابتدای ماجرا بازگشت. فصل جدید رئال مادرید، هرچند در عمل پایان یک فصل بود، با ایدههای ژابی آلونسو برای جام باشگاههای جهان آغاز شد و فده والورده قرار بود نقشی کلیدی در این پروژه داشته باشد. با بازگشت کارواخال و حضور ترنت الکساندر-آرنولد، به نظر میرسید که والورده دیگر نیازی به بازی در پستهای عقبتر ندارد. او دوباره با لبخند بازی میکرد و دو گل او در تور پیشفصل در آمریکا، بحثهایی را درباره نقشش در این فصل برانگیخت.
ژابی آلونسو درباره او گفته بود: «فده را در نقشهای مختلفی میبینم، مثل استیون جرارد در زمان خودش. شاید از پست هافبک دفاعی دوبل شروع کند، چون توانایی شکستن خطوط را دارد. بهترین کیفیت او دریافت توپ با پشت به دروازه و چرخیدن نیست، بلکه روبهرو شدن با توپ است.» این سخنان نشاندهنده برنامهای بزرگ برای والورده بود، گویی آلونسو فیلمنامهای برای تبدیل او به بهترین هافبک جهان نوشته بود.
والورده مسیر استیون جرارد را دنبال کرد؛ بازیکنی که در مقطعی از حرفهاش از هافبک راست به هافبک مرکزی تغییر نقش داد و وظایف دفاعی و هجومی را بهطور همزمان بر عهده گرفت. جرارد حتی گاهی در پست دفاع راست یا وینگر چپ بازی کرد. در دوران رافا بنیتس، زمانی که آلونسو و خاویر ماسکرانو در خط هافبک مرکزی جا افتاده بودند، جرارد از کنارهها و با پروفایل قویتر خود، یعنی سمت راست، به عنوان هدف اصلی بهرهبرداری میشد. حالا به نظر میرسد نزدیکی والورده به چنین نقشی، دلیل وضعیت کنونی او باشد.
والورده در کنفرانس خبری در پاسخ به سؤالی از مارکا درباره جایگاهش در سیستم آلونسو گفت: «ناراحتم، خودم میدانم چطور بازی میکنم. یک فوتبالیست متوجه میشود که بازی بدی داشته. درست است که در این پروژه شروع خوبی داشتم، فکر میکنم در جام باشگاههای جهان خوب بودم، اما در ابتدای این فصل به آن خوبی نبودم.» او با صراحت از ناراحتی خود نسبت به عملکردش و وظایف جدیدی که به او محول شده سخن گفت؛ وظایفی که او را به جای درخشش فردی، به جارو کشیدن اشتباهات همتیمیهایش واداشته است.
با این حال، والورده با همان روحیهای که او را به یکی از بهترین هافبکهای جهان تبدیل کرده، پیام خود را تکرار کرد: «به عنوان یکی از کاپیتانها، همچنان برای خودم میایستم و این گروه را رهبری میکنم. سینهام را سپر میکنم و به جلو میروم.»
این تنش غیرمنتظره، سؤالاتی درباره آینده والورده در رئال مادرید و رابطهاش با ژابی آلونسو ایجاد کرده است، اما تعهد او به تیم همچنان پابرجاست. هواداران رئال مادرید حالا منتظرند تا ببینند آیا این هافبک اروگوئهای میتواند بار دیگر جادوی خود را در زمین به نمایش بگذارد یا خیر.