پیروزی پرگل بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید در شب شکست لیورپول

به گزارش ایلنا، در اولین شب از هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، مهم‌ترین دیدارها را گالاتاسرای، چلسی و بایرن‌مونیخ با برد سپری کردند.

لیورپول در استادیوم رمس پارک استانبول مقابل گالاتاسرای با نتیجه ۱-۰ شکست خورد. در یک بازی نفس‌گیر در استانبول، تک‌گل اوسیمن از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۱۶ کافی بود تا گالاتاسرای سه امتیاز بزرگ مقابل لیورپول بگیرد. سرخ‌های آنفیلد با وجود مالکیت بیشتر توپ، نتوانستند راهی به دروازه میزبان پیدا کنند و دست خالی زمین را ترک کردند.

این دومین باخت متوالی لیورپول در هفته‌ای که گذشت به شمار می‌رفت؛ تیم آرنه اشلوت چند روز پیش هم به کریستال پالاس باخته بود.

استمفوردبریج شاهد پیروزی سخت چلسی با نتیجه ۱-۰ مقابل بنفیکا با هدایت ژوزه مورینیو بود. آبی‌ها خیلی زود و در دقیقه ۱۸ با گل به خودی ریچارد ریوس از حریف پیش افتادند. بنفیکا تا پایان فشار زیادی آورد اما مقاومت دفاع چلسی و درخشش دروازه‌بان مانع گلزنی شد. در دقیقه ۶+۹۰ ژوآئو پدرو از چلسی از زمین اخراج شد.

بایرن در قبرس نمایش هجومی خیره‌کننده‌ای داشت و با نتیجه ۵-۱ پافوس را برد. هری کین با دو گل زودهنگام در دقایق ۱۵ (پنالتی) و ۳۴ پایه‌گذار برتری شد. رافائل گوئریرو در دقیقه ۲۰ و نیکولاس جکسون در دقیقه ۳۱ اختلاف را خیلی زود به چهار گل رساندند. میسلاو اورشیچ در دقیقه ۴۵ تنها گل پافوس را زد تا اندکی اختلاف کاهش یابد، اما در نیمه دوم مایکل اولیسه در دقیقه ۶۹ نتیجه را ۵-۱ کرد و جشن گل باواریایی‌ها کامل شد.

اتلتیکو مادرید در استادیوم ریاض ایر متروپولیتانو میزبان آینتراخت فرانکفورت بود. این بازی سرانجام با نتیجه ۱-۵ به‌سود اتلتی تمام شد

در یکی دیگر از دیدارهای دور دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا فصل 26-2025، اینتر در خانه پذیرای اسلاویا پراگ بود و با سه گل به پیروزی رسید.

لائوتارو مارتینز در این مسابقه بریس کرد و بهترین بازیکن زمین بود. دیگر گل میزبان نیز توسط دنزل دومفریز به ثمر رسید. با این پیروزی، اینتر در فاز «لیگ» لیگ قهرمانان اروپا شش امتیازی شد و به جمع تیم‌های صدرنشین پیوست.

بودوگلیمت و تاتنهام نیز در چارچوب بازی‌های هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. ینس پتر هوگه در این بازی برای بودوگلیمت بریس کرد اما یک گل به خودی در دقیقه 89، تمام تلاش‌های او را بی‌ارزش کرد. بودوگلیمت در این بازی یک پنالتی هم از دست داد.

پیروزی بزرگ المپیک مارسی مقابل آژاکس یک هشدار مهم به اروپا بود؛ فرانسوی‌ها می‌خواهند با قدرت رقابت کنند! این دومین پیروزی 4-0 یک نماینده فرانسه پس از برد پاری سن ژرمن مقابل آتالانتا با این نتیجه بود.

المپیک مارسی پس از شکست پرحرف‌وحدیث مقابل رئال مادرید، یک پیروزی قاطع خانگی مقابل آژاکس نگون‌بخت کسب کرد تا از شانس‌های حضور در دور بعدی لیگ قهرمانان اروپا به‌حساب بیاید. ایگور پایشائو، وینگر برزیلی المپیک مارسی با دو گل و یک پاس گل و پیر امریک اوبامیانگ، کاپیتان باتجربه‌ی المپین‌ها با ثبت دو پاس گل و یک گل، ستارگان این بازی بودند.

