سایپا 1-2 نساجی: هوای قائمشهر لیگ برتری است
کد خبر : 1693898
نساجی موفق شد در تهران تیم سایپا را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، نساجی قائمشهر در یکی از جذاب‌ترین دیدارهای هفته ششم لیگ یک، مقابل سایپا به برتری ۲ بر یک دست یافت تا شاگردان فراز کمالوند به یک پیروزی ارزشمند دیگر برسند.

در نیمه نخست، این شاگردان رضا عنایتی بودند که در دقیقه ۴۵ توسط علی دهقان به گل رسیدند و با برتری یک‌برصفر به رختکن رفتند.

در نیمه دوم نیز سایپا موفق شد تا دقیقه ۸۷ نتیجه را حفظ کند، اما احمد محمدنژاد با گل خود همه‌چیز را تغییر داد و بازی را به تساوی کشاند.

در دقایق پایانی، حملات پرشمار نساجی ادامه یافت تا اینکه داور یک ضربه پنالتی به سود این تیم اعلام کرد. فرشاد محمدی‌مهر پشت توپ ایستاد و با گلزنی خود کامبک نساجی را کامل کرد.

با این برد، نساجی ۱۴ امتیازی شد و در رده دوم جدول پشت سر هوادار تهران ایستاد؛ اتفاقی که باعث شد هواداران قائمشهری از همین حالا شعار صعود به لیگ برتر سر دهند. در سوی دیگر، سایپا با این شکست ۹ امتیازی ماند و نخستین باخت فصل را تجربه کرد.

