خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقف مذاکرات برای تمدید قرارداد ستاره بارسلونا

توقف مذاکرات برای تمدید قرارداد ستاره بارسلونا
کد خبر : 1693744
لینک کوتاه کپی شد.

بارسلونا در شرایطی به دنبال تثبیت تیم برای ادامه فصل است که برخلاف برخی بازیکنان کلیدی، برنامه‌ای برای تمدید قرارداد آندریاس کریستنسن ندارد.

به گزارش ایلنا، دکو طی یک سال اخیر بیشتر قراردادهای مهم تیم را تمدید کرده و اکنون تنها دو پرونده باز باقی مانده است: فرنکی دی‌یونگ و اریک گارسیا. با دی‌یونگ توافق تقریباً نهایی به نظر می‌رسد؛ موضوعی که لاپورتا نیز در مراسم توپ طلای اخیر به آن اشاره کرد. در مورد گارسیا اما هنوز جزئیات بیشتری باید حل شود.

در این میان وضعیت کریستنسن هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. قرارداد مدافع دانمارکی در ژوئن آینده به پایان می‌رسد و او پیش‌تر تمایل خود را برای ماندن در نوکمپ ابراز کرده بود. او پیش از دیدار لیگ قهرمانان برابر نیوکاسل گفته بود: «سال گذشته برایم سخت بود. کمی زودتر به تمرینات برگشتم تا آماده باشم. می‌خواهم بمانم. می‌خواهم احساسات و عشقم به باشگاه را نشان بدهم. این برنامه‌ام از ابتدا بوده است.»

با وجود این اظهارات، مدیریت ورزشی بارسلونا هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد او نکرده است. در شرایط کنونی تصمیمی برای ارائه پیشنهاد وجود ندارد و همه چیز به پایان فصل موکول خواهد شد؛ زمانی که عملکرد کریستنسن و شرایط بازار مدافعان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

این رویکرد به معنای کنار گذاشتن کامل گزینه ادامه همکاری نیست، بلکه نشانه‌ای از صبر باشگاه برای اتخاذ تصمیمی دقیق است. نباید فراموش کرد که کریستنسن در پنجره‌های نقل‌وانتقال اخیر همواره یکی از گزینه‌های جدی خروج بود و تنها پس از انتقال ایینیگو مارتینس به فوتبال عربستان، ماندن او در تیم قطعی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی