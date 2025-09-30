توقف مذاکرات برای تمدید قرارداد ستاره بارسلونا
بارسلونا در شرایطی به دنبال تثبیت تیم برای ادامه فصل است که برخلاف برخی بازیکنان کلیدی، برنامهای برای تمدید قرارداد آندریاس کریستنسن ندارد.
به گزارش ایلنا، دکو طی یک سال اخیر بیشتر قراردادهای مهم تیم را تمدید کرده و اکنون تنها دو پرونده باز باقی مانده است: فرنکی دییونگ و اریک گارسیا. با دییونگ توافق تقریباً نهایی به نظر میرسد؛ موضوعی که لاپورتا نیز در مراسم توپ طلای اخیر به آن اشاره کرد. در مورد گارسیا اما هنوز جزئیات بیشتری باید حل شود.
در این میان وضعیت کریستنسن هم اهمیت ویژهای پیدا کرده است. قرارداد مدافع دانمارکی در ژوئن آینده به پایان میرسد و او پیشتر تمایل خود را برای ماندن در نوکمپ ابراز کرده بود. او پیش از دیدار لیگ قهرمانان برابر نیوکاسل گفته بود: «سال گذشته برایم سخت بود. کمی زودتر به تمرینات برگشتم تا آماده باشم. میخواهم بمانم. میخواهم احساسات و عشقم به باشگاه را نشان بدهم. این برنامهام از ابتدا بوده است.»
با وجود این اظهارات، مدیریت ورزشی بارسلونا هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد او نکرده است. در شرایط کنونی تصمیمی برای ارائه پیشنهاد وجود ندارد و همه چیز به پایان فصل موکول خواهد شد؛ زمانی که عملکرد کریستنسن و شرایط بازار مدافعان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
این رویکرد به معنای کنار گذاشتن کامل گزینه ادامه همکاری نیست، بلکه نشانهای از صبر باشگاه برای اتخاذ تصمیمی دقیق است. نباید فراموش کرد که کریستنسن در پنجرههای نقلوانتقال اخیر همواره یکی از گزینههای جدی خروج بود و تنها پس از انتقال ایینیگو مارتینس به فوتبال عربستان، ماندن او در تیم قطعی شد.