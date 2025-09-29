دوشان تادیچ در تبریز: شایعه پرسپولیسی شدنم صحت ندارد
هافبک سرشناس صربستانی الوحده پس از دیدار برابر تراکتور، ضمن تمجید از فضای ورزشگاه یادگار امام و نقش مورایس در آمادهسازی تیمش، شایعات مربوط به مذاکره با پرسپولیس را رد کرد و از خاطراتش با اسماعیل کارتال گفت.
به گزارش ایلنا، دوشان تادیچ، هافبک ۳۶ ساله الوحده امارات و یکی از باتجربهترین بازیکنان حاضر در لیگ نخبگان آسیا، پس از دیدار با تراکتور در تبریز به شایعات اخیر و تجربه بازی در جو پرشور یادگار امام واکنش نشان داد.
تادیچ درباره فضای تبریز گفت: بازی خیلی خوبی بود. هواداران فوقالعادهای دارید و کمی مرا یاد ترکیه انداختند. اتمسفر بازی عالی بود. فقط متأسفم که تماشاگران نتوانستند گلی ببینند. نیمه اول بهتر بودیم و نیمه دوم تراکتور بهتر کار کرد.
او نتیجه تساوی را عادلانه دانست: در نیمه اول فرصتهای زیادی داشتیم و به تراکتور فضای کمی دادیم، اما در نیمه دوم شرایط برعکس شد. تراکتور موقعیتهای زیادی داشت، ولی گل نزد.
ستاره سابق آژاکس و فنرباغچه درباره نقش سرمربی تیمش گفت: مورایس مربی و انسان فوقالعادهای است. او فوتبال ایران و تراکتور را بهخوبی میشناسد و اطلاعات ارزشمندی به ما داد.
تادیچ در واکنش به شایعات پرسپولیسی شدنش تصریح کرد: نه، این درست نیست. شاید به خاطر حضور اسماعیل کارتال باشد. او در فنرباغچه مربی من بود و بعدها سرمربی پرسپولیس شد. اما من هیچوقت درباره پیوستن به پرسپولیس صحبتی نکردهام.
این هافبک صرب در پایان به خاطراتش با کارتال اشاره کرد: با او روزهای خیلی خوبی در فنرباغچه داشتم. هر دربی را میبردیم و ۹۹ امتیاز گرفتیم. او مربی و آدم بزرگی است.
تادیچ همچنین از تجربه حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: این رقابتها تجربه فوقالعادهای است. بودن در این بازیها برایم ارزشمند است.