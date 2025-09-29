بازی سپاهان و موهون باگان هند رسما لغو شد

به گزارش ایلنا، رئیس ستاد آسیایی سپاهان گفت: از مسئولان برگزاری و هواداران تشکر می‌کنم و اعلام می‌کنم به دلیل عدم حضور نماینده هند، مسابقه فردا برگزار نخواهد شد و به ورزشگاه تشریف نیاورند.

هومن فیروزی عضو هیئت مدیره و رئیس ستاد آسیایی باشگاه سپاهان در خصوص دیدار سپاهان ایران و موهون باگان هند در لیگ قهرمانان آسیا گفت: قرار بود در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا فردا در ورزشگاه نقش‌جهان میزبان نماینده هند باشیم و همه تمهیدات لازم برای این مسابقه در سطح کشور و استان انجام شده است.

از فدراسیون فوتبال، هیأت فوتبال، استانداری اصفهان، نیروهای امنیتی و انتظامی و همه عوامل برگزاری مسابقه تشکر می‌کنم، همه آمادگی‌ها انجام شده است اما متأسفانه نماینده هند از آمدن به کشورمان سر باز زده و امروز جلسه هماهنگی قبل از مسابقه را برگزار کردیم.

همه عوامل حضور دارند، کارها به خوبی انجام شده اما با توجه به عدم حضور نماینده هند، به طور حتمی مسابقه برگزار نمی‌شود، از هواداران تشکر می‌کنم و اعلام می‌کنم این مسابقه برگزار نخواهد شد و به ورزشگاه تشریف نیاورند.

حتما AFC طبق مقررات موضوع را بررسی می‌کند و کمیته انضباطی AFC کار نامشخص هند را رسیدگی می‌کند.

در حال حاضر تراکتور و استقلال میزبان تیم‌ها الوحده امارات و المحرق بحرین هستند و این ۲ تیم در کشور حضور دارند و همه شرایط امنیتی، انتظامی، فرهنگی و اجتماعی برای برگزاری مسابقه فراهم است.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین باشگاه‌ها، همیشه بهترین میزبانی‌ها را در سطح آسیا داشته است و همه عوامل باشگاه، شرکت فولاد مبارکه و مقامات استان اصفهان آمادگی برگزاری بازی را داریم؛ امیدوارم در نهایت AFC به موضوع رسیدگی کند و نتیجه به سود ما اعلام شود.

