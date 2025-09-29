خبرگزاری کار ایران
نشست خبری پیش از دیدار با موهون باگان هند

نورافکن: شرایط و انرژی خوبی برای آسیا داریم
بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: تیم ما بسیار خوب است، انرژی خوبی در این هفته‌ها داریم و یک پیروزی خوب در لیگ‌ برتر کسب کردیم.

به گزارش ایلنا، امید نورافکن بازیکن تیم فوتبال سپاهان در نشست‌ خبری پیش از دیدار با موهون باگان هند اظهار داشت: شرایط آمادگی تیم ما بسیار خوب است، انرژی خوبی در این هفته‌ها داریم و یک پیروزی خوب در لیگ‌ برتر کسب کردیم، فکر می‌کنم دیدار پرگلی باشد و تیم هندی را با گل‌های زیادی شکست دهیم.

وی ادامه داد: شرایط روحی تیم پس از کسب پیروزی مقابل تیم خیبر خرم‌آباد بسیار خوب است، مدل بازی تیم ما تهاجمی است و این کار را مقداری سخت‌تر می‌کند، اما آماده هستیم که در این رقابت‌های آسیایی نتایج خوبی را برای تیم سپاهان کسب کنیم.

نورافکن تصریح کرد: به‌طور کلی شرایط روحی ما برای دیدار مقابل موهون باگان هند و دیدار هفته آینده مقابل ذوب‌آهن اصفهان در لیگ‌برتر خوب است.

