حضور چهار بازیکن پرسپولیس در نخستین تمرین تیم ملی فوتبال بانوان
نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال بانوان در اردوی جدید، عصر شنبه ۵ مهرماه در زمین چمن شماره یک مرکز ملی فوتبال برگزار شد. تمرینی سبک و ریکاوری که با حضور چهره‌های شاخصی از لیگ برتر همراه بود.

به گزارش ایلنا، در این میان، چهار بازیکن از تیم بانوان پرسپولیس به نام‌های؛ ثنا صادقی، فاطمه رضایی، زهرا احمدزاده و سمیرا محمدی با آمادگی بالا و روحیه‌ای مثال‌زدنی در تمرینات حضور یافتند.

تمرینات با حرکات کششی آغاز شد و سپس بازیکنان به کار با توپ پرداختند. در ادامه، ملی‌پوشان در قالب دو گروه تقسیم شدند و برنامه‌های طراحی‌شده توسط مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی را اجرا کردند. با توجه به فشار مسابقات لیگ برتر، این جلسه تمرینی به‌صورت سبک و با هدف ریکاوری برگزار شد.

همچنین، فریده شجاعی، محمدرحمان سالاری، نادره درودیان و مهدیه محمدخانی با حضور در محل تمرین، دقایقی را با بازیکنان و اعضای کادر فنی به گفتگو پرداختند.

تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان تا روز سه‌شنبه ۸ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر ادامه خواهد داشت.

