واکنش آرتتا به پیروزی دیرهنگام آرسنال مقابل نیوکاسل

به گزارش ایلنا، میکل آرتتا پس از پیروزی دراماتیک آرسنال مقابل نیوکاسل که با گل‌های میکل مرینو و گابریل در دقایق پایانی رقم خورد، در پایان بازی سرشار از خوشحالی بود و از سختی و رقابت‌پذیری شاگردان ادی هاو تمجید کرد. شاگردان آرتتا موفق شدند در حالیکه بیش از پنجاه دقیقه عقب بودند، با تغییرات تاکتیکی در نیمه دوم بازی را برگردانند و سه امتیاز حیاتی را کسب کنند.

آرتتا درباره احساس خود پس از گل سرنوشت‌ساز گابریل در دقیقه ۹۶ گفت:«برای بردن به شکلی که ما امروز انجام دادیم… وای، چه احساسی! فوتبال درباره احساسات است، درباره پشت سر گذاشتن سختی‌هاست، و امروز در پایان بازی یک حس فوق‌العاده را تجربه کردیم.»

آرسنال بازی را با ترکیبی هجومی آغاز کرده بود و بوکایو ساکا و ابرچی اِزه در نیمه اول نقش موثری در خلق موقعیت‌ها داشتند، اما دروازه‌بان نیوکاسل، نیک پوپ، تا پیش از تغییر نتیجه نمایش درخشانی ارائه داد. آرتتا نیز در تحسین عملکرد حریف عنوان کرد که نیوکاسل بازی دشواری را مقابل آن‌ها انجام داد و شایسته احترام است.

آرتتا در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره خلق موقعیت‌ها از بازی باز و اثربخشی کرنرها افزود:«ما از بازی باز و از راه‌های مختلف موقعیت‌سازی کردیم. نیک پوپ فوق‌العاده بود؛ او چند گل را از ما گرفت. باید به نیوکاسل به خاطر تیمی که دارند، نحوه رقابت‌شان و اینکه چقدر مقابل ما کار را سخت کردند، احترام گذاشت.»

انتهای پیام/