فلیک: این برد، کاملاً یک پیروزی تیمی بود
هانسی فلیک، سرمربی آلمانی، این موفقیت را یک برد تیمی توصیف کرد و از تلاش بازیکنان در فاصله کوتاه بین دو بازی تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، در یک مسابقه پرهیجان، بارسلونا موفق شد با نتیجه ۲-۱ رئال سوسیداد را در مونتجوئیک شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد. این بازی با مقاومت و موقعیتهای متعدد سوسیداد همراه بود، اما درخشش لامین یامال و لواندوفسکی و مدیریت تاکتیکی هانسی فلیک به پیروزی آبیواناریها منجر شد.
فلیک پس از بازی گفت: این یک پیروزی تیمی بود. بازیکنانم میدانستند چگونه توپ را کنترل کنند، ولی کار سختی پیش رو داشتند. تنها ۶۸ ساعت از بازی قبلی گذشته بود و با این حال همه بهترین نسخه خود را ارائه دادند.
او درباره روند بازی افزود: مقابل تیمی بسیار خوب بازی کردیم که دفاع منظم داشت و مجبور بودیم تاکتیکهایمان را مدام تنظیم کنیم. شایسته پیروزی بودیم و حتی با موقعیت لواندوفسکی میتوانستیم گل سوم را به ثمر برسانیم.
بازگشت لامین یامال نیز نقطه قوت دیگری برای بارسا بود. فلیک گفت: خوشحالکننده است که دوباره لامین را در اختیار داریم؛ همه دیدند او چه بازیکن باکیفیتی است و کل تیم کار بزرگی انجام داد.
سرمربی آلمانی در پایان تاکید کرد: این فقط یک قدم در مسیر طولانی است. باید همچنان به جمعآوری سه امتیازها ادامه دهیم و تمرکزمان از فردا روی دیدار حساس برابر پاریسنژرمن خواهد بود.