بازگشت ایوان سانچس به تمرینات سپاهان پس از مصدومیت
وینگر اسپانیایی سپاهان، ایوان سانچس، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، با حضور در تمرینات سبک تیم آماده بازگشت به ترکیب اصلی شد.
به گزارش ایلنا، ایوان سانچس، وینگر تکنیکی تیم فوتبال سپاهان، امروز پس از بهبود کامل از مصدومیت، در تمرین طلاییپوشان حضور یافت و تمرینات سبک خود را در کنار دیگر بازیکنان انجام داد.
سانچس که در دیدار با گلگهر دچار ترک استخوان شده و پایش برای مدتی در گچ بود، اکنون روند آمادهسازی خود را برای بازگشت به زمین آغاز کرده است.
بازگشت او خبر خوشی برای محرم نویدکیا محسوب میشود، زیرا سانچس یکی از بازیکنان کلیدی تیم در سمت راست زمین است و میتواند نقش مهمی در سیستم هجومی سپاهان ایفا کند؛ حتی حضور کوتاه مدت او مقابل پرسپولیس تاثیر خود را نشان داد.
این بازیکن اسپانیایی در حال حاضر تمرینات سبک و انفرادی انجام میدهد و طبق برنامه کادر فنی، به زودی به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد تا پس از بررسی شرایط بدنی، در ترکیب اصلی تیم نیز مورد استفاده قرار گیرد.