خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت ایوان سانچس به تمرینات سپاهان پس از مصدومیت

بازگشت ایوان سانچس به تمرینات سپاهان پس از مصدومیت
کد خبر : 1692886
لینک کوتاه کپی شد.

وینگر اسپانیایی سپاهان، ایوان سانچس، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، با حضور در تمرینات سبک تیم آماده بازگشت به ترکیب اصلی شد.

به گزارش ایلنا،  ایوان سانچس، وینگر تکنیکی تیم فوتبال سپاهان، امروز پس از بهبود کامل از مصدومیت، در تمرین طلایی‌پوشان حضور یافت و تمرینات سبک خود را در کنار دیگر بازیکنان انجام داد.

سانچس که در دیدار با گل‌گهر دچار ترک استخوان شده و پایش برای مدتی در گچ بود، اکنون روند آماده‌سازی خود را برای بازگشت به زمین آغاز کرده است.

بازگشت او خبر خوشی برای محرم نویدکیا محسوب می‌شود، زیرا سانچس یکی از بازیکنان کلیدی تیم در سمت راست زمین است و می‌تواند نقش مهمی در سیستم هجومی سپاهان ایفا کند؛ حتی حضور کوتاه مدت او مقابل پرسپولیس تاثیر خود را نشان داد.

این بازیکن اسپانیایی در حال حاضر تمرینات سبک و انفرادی انجام می‌دهد و طبق برنامه کادر فنی، به زودی به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد تا پس از بررسی شرایط بدنی، در ترکیب اصلی تیم نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی