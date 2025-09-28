ژول کنده: ۲۵ دقیقه پایانی بارسلونا را دوست نداشتم
ژول کنده پس از گلزنی برای بارسلونا مقابل رئال سوسیداد، از عملکرد کلی تیم رضایت داشت.
به گزارش ایلنا، ژول کنده، مدافع گلزن بارسلونا، پس از گلزنی مقابل رئال سوسیداد، عملکرد تیمش را در بیشتر دقایق بازی مثبت دانست اما از ۲۵ دقیقه پایانی انتقاد کرد.
کنده گفت: از ۲۵ دقیقه آخر اصلاً خوشم نیامد. بیش از حد تحت فشار بودیم و کنترل توپ را از دست دادیم. در ۷۰ دقیقه قبل شرایط خیلی بهتر بود و موقعیتهای زیادی داشتیم که میتوانستیم بیش از دو گل بزنیم، اما پایان بازی را دوست نداشتم.
او افزود: شدت لازم را نداشتیم، عقبنشینیها کند بود و نتوانستیم پاسهای عمق را ببندیم، همان چیزی که منجر به گل دریافتی شد. در ۲۵ دقیقه پایانی رئال سوسیداد خیلی راحت این پاسها را اجرا میکرد و ما خودمان بازی را سخت کردیم.
با وجود انتقادات، کنده درباره عملکرد کلی تیم گفت: فکر میکنم مدتهاست در حملات و ضربات ایستگاهی خوب عمل میکنیم. امسال با حضور رشفورد و رونی، کیفیت تیم در این بخشها بیشتر شده است.
مدافع فرانسوی در پایان به بازگشت لامین یامال اشاره کرد: خیلی خوشحالم که لامین برگشته، چون قطعاً به او نیاز خواهیم داشت.