آرتتا: پیروزی دراماتیک مقابل نیوکسل رقم خورد
میکل آرتتا پس از برد آرسنال مقابل نیوکسل در دقایق پایانی، از شجاعت و کیفیت تیمش تمجید کرد و این موفقیت را گامی بزرگ در مسیر قهرمانی دانست.
به گزارش ایلنا، در دیداری پرهیجان در ورزشگاه سنت جیمزز پارک، آرسنال موفق شد با نتیجه ۲-۱ نیوکسل را شکست دهد. تیم میزبان در نیمه اول از یک پنالتی محروم شد و نیک وولتماده گل نخست را برای نیوکسل به ثمر رساند. با وجود خلق موقعیتهای متعدد، درخشش نیک پوپ، سنگربان نیوکسل، مانع گلزنی توپچیها شد.
اما در دقیقه ۸۴، میکل مرینو، بازیکن سابق نیوکسل، با ضربه سری دقیق بازی را به تساوی کشاند. درست زمانی که به نظر میرسید بازی با تساوی ۱-۱ به پایان برسد، گابریل ماگالائش در دقیقه ۹۶ با ضربه سر روی کرنر اودگارد، گل پیروزیبخش را وارد دروازه حریف کرد.
این پیروزی آرسنال را به رده دوم جدول رساند، تنها دو امتیاز کمتر از لیورپول که این هفته مقابل کریستال پالاس امتیاز از دست داد.
میکل آرتتا پس از بازی گفت: احساس غرور میکنم؛ کاملاً شایسته این برد بودیم. نحوه بازی، جنگندگی و موقعیتهایی که خلق کردیم نشان میدهد حقمان برد بود. بازی دراماتیک بود، اما مستحق پیروزی بودیم. چنین لحظاتی فرصت بزرگی است تا نشان دهیم چه تیمی هستیم.
او ادامه داد: شجاعت، عزم و کیفیت امروز تیم همان چیزی است که ما را به سطح بالاتر میبرد. برای رسیدن به این سطح باید در ورزشگاههایی مثل امروز حاضر شوید و راهی برای پیروزی پیدا کنید. تجربه فوقالعادهای بود.