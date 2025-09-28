ساکا: گل دقایق پایانی، شادی آرسنال را کامل کرد
بوکایو ساکا پس از پیروزی آرسنال مقابل نیوکسل در دقایق پایانی، از هیجان گل پیروزی و صحنههای بحثبرانگیز VAR گفت و تاکید کرد تیمش مستحق این برد بوده است.
به گزارش ایلنا، در ورزشگاه سنتجیمزز پارک، آرسنال موفق شد با نمایش پرهیجان و متقابل، نیوکسل را ۲-۱ شکست دهد. بازی تا آخرین لحظات با فراز و فرود دنبال شد.
ابتدا شاگردان ادی هاو پیش افتادند، اما توپچیها با سماجت به بازی برگشتند و گل پایانی گابریل کار، پیروزی را برای آرسنال رقم زد.
بوکایو ساکا پس از این برد مهم گفت: باورکردنی نیست، هیچچیزی در فوتبال بهتر از گل پیروزی در دقایق پایانی نیست. واقعاً خیلی خوشحالم.
در یکی از صحنههای حساس، داور برخورد ویکتور گیوکرش و نیک پوپ را پنالتی تشخیص داد، اما پس از بازبینی VAR این تصمیم رد شد که اعتراض شدید آرسنالیها را به همراه داشت.
ساکا در واکنش به صحنههای بحثبرانگیز داوری توضیح داد: اگر VAR داریم، باید برای خطاهای واضح استفاده شود. وقتی داور اینقدر طول میدهد تا تصمیم بگیرد، یعنی خطا واضح نبوده. اما ما چیزی که مستحقش بودیم را گرفتیم و به همین دلیل همه خوشحالیم.