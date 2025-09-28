خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساکا: گل دقایق پایانی، شادی آرسنال را کامل کرد

ساکا: گل دقایق پایانی، شادی آرسنال را کامل کرد
کد خبر : 1692881
لینک کوتاه کپی شد.

بوکایو ساکا پس از پیروزی آرسنال مقابل نیوکسل در دقایق پایانی، از هیجان گل پیروزی و صحنه‌های بحث‌برانگیز VAR گفت و تاکید کرد تیمش مستحق این برد بوده است.

به گزارش ایلنا،  در ورزشگاه سنت‌جیمزز پارک، آرسنال موفق شد با نمایش پرهیجان و متقابل، نیوکسل را ۲-۱ شکست دهد. بازی تا آخرین لحظات با فراز و فرود دنبال شد.

 ابتدا شاگردان ادی هاو پیش افتادند، اما توپچی‌ها با سماجت به بازی برگشتند و گل پایانی گابریل کار، پیروزی را برای آرسنال رقم زد.

بوکایو ساکا پس از این برد مهم گفت: باورکردنی نیست، هیچ‌چیزی در فوتبال بهتر از گل پیروزی در دقایق پایانی نیست. واقعاً خیلی خوشحالم.

در یکی از صحنه‌های حساس، داور برخورد ویکتور گیوکرش و نیک پوپ را پنالتی تشخیص داد، اما پس از بازبینی VAR این تصمیم رد شد که اعتراض شدید آرسنالی‌ها را به همراه داشت.

ساکا در واکنش به صحنه‌های بحث‌برانگیز داوری توضیح داد: اگر VAR داریم، باید برای خطاهای واضح استفاده شود. وقتی داور اینقدر طول می‌دهد تا تصمیم بگیرد، یعنی خطا واضح نبوده. اما ما چیزی که مستحقش بودیم را گرفتیم و به همین دلیل همه خوشحالیم.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی