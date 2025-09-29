اخباری زیر تیغ جراحی رفت
سعید اخباری، سرمربی جوان چادرملو اردکان، پس از برخورد ناخواسته در تمرین تیم، تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت و با بهبود اولیه، همچنان قرار است با ویلچر تیمش را در دیدار مقابل استقلال هدایت کند.
به گزارش ایلنا، در حاشیه یکی از تمرینات چادرملو اردکان، برخورد ناخواسته میان هادی حبیبینژاد و زانوی سعید اخباری باعث مصدومیت شدید سرمربی جوان این تیم شد.
با وجود آسیبدیدگی، اخباری با عصا در تمرینات حاضر شد و حتی در دیدار برابر پیکان، با ویلچر کنار زمین تیمش را هدایت کرد.
امروز سعید اخباری تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت و حال عمومی او خوب گزارش شده است. پس از جراحی، اعضای تیم و بازیکنان از وی عیادت کردند و سیدمهدی رحمتی، سرمربی خیبر خرمآباد نیز با حضور در بیمارستان، حال او را جویا شد.
لازم به ذکر است دیدار بعدی چادرملو در لیگ برتر مقابل استقلال تهران برگزار خواهد شد و اخباری مجدداً با ویلچر تیمش را هدایت خواهد کرد.