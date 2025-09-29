به گزارش ایلنا، پس از مطرح شدن ادعایی در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال ایران در قبال جنایات رژیم صهیونیستی اقدامی نکرده، امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون، توضیحاتی ارائه داد.

علوی گفت: متأسفانه اخیراً اطلاعات نادرستی منتشر شد که فدراسیون در قبال جنایت اسرائیل اقدامی نکرده است. این ادعا نادرست و دروغ است. فدراسیون فوتبال بارها به فیفا و AFC نامه ارسال کرده و خواستار تعلیق فدراسیون اسرائیل شده است، از جمله در بهمن ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۴.

او افزود: رئیس فدراسیون در تیرماه سال جاری در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از شیخ سلمان، رئیس AFC، خواسته است تصمیم جدی درباره اسرائیل بگیرد و به فیفا نیز نامه داده‌ایم که فدراسیون اسرائیل باید کارت قرمز فوتبالی بگیرد، زیرا صهیونیست‌ها به ساختمان مرکز ملی فوتبال حمله و داور و ورزشکار ما را شهید کردند.

علوی در پایان گفت: تنها ساعتی پس از شروع جنگ ۱۲ روزه، رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی واکنش تندی نشان دادند. در روزهای حساس منتهی به جام جهانی، شایعه‌پراکنی و اطلاعات نادرست به وحدت جامعه فوتبال آسیب می‌زند. فدراسیون با قدرت برای دفاع از ارزش‌های انسانی ادامه خواهد داد.

