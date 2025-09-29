خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فدراسیون فوتبال: ادعای بی‌عملی در قبال اسرائیل نادرست است

فدراسیون فوتبال: ادعای بی‌عملی در قبال اسرائیل نادرست است
کد خبر : 1692872
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران توضیح داد که این نهاد بارها خواستار تعلیق فدراسیون رژیم صهیونیستی شده و ادعاهای مطرح‌شده در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر بی‌عملی فدراسیون نادرست و گمراه‌کننده است.

به  گزارش ایلنا،  پس از مطرح شدن ادعایی در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال ایران در قبال جنایات رژیم صهیونیستی اقدامی نکرده، امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون، توضیحاتی ارائه داد.

علوی گفت: متأسفانه اخیراً اطلاعات نادرستی منتشر شد که فدراسیون در قبال جنایت اسرائیل اقدامی نکرده است. این ادعا نادرست و دروغ است. فدراسیون فوتبال بارها به فیفا و AFC نامه ارسال کرده و خواستار تعلیق فدراسیون اسرائیل شده است، از جمله در بهمن ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۴.

او افزود: رئیس فدراسیون در تیرماه سال جاری در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از شیخ سلمان، رئیس AFC، خواسته است تصمیم جدی درباره اسرائیل بگیرد و به فیفا نیز نامه داده‌ایم که فدراسیون اسرائیل باید کارت قرمز فوتبالی بگیرد، زیرا صهیونیست‌ها به ساختمان مرکز ملی فوتبال حمله و داور و ورزشکار ما را شهید کردند.

علوی در پایان گفت: تنها ساعتی پس از شروع جنگ ۱۲ روزه، رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی واکنش تندی نشان دادند. در روزهای حساس منتهی به جام جهانی، شایعه‌پراکنی و اطلاعات نادرست به وحدت جامعه فوتبال آسیب می‌زند. فدراسیون با قدرت برای دفاع از ارزش‌های انسانی ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی