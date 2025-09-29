دینامو ماخاچ قلعه با تساوی خانگی مقابل سوچی متوقف شد

به گزارش ایلنا، در یکی از مسابقات هفته دهم لیگ برتر روسیه، دینامو ماخاچ قلعه امروز از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران در استادیوم آنژی آرنا به مصاف سوچی، تیم قعرنشین جدول رفت. محمدجواد حسین‌نژاد برای سومین بازی پیاپی در ترکیب تیم حضور داشت.

شاگردان حسین‌نژاد که در دو بازی اخیر یک پیروزی در جام حذفی مقابل پاری و یک تساوی برابر لوکوموتیو مسکو کسب کرده بودند، انتظار می‌رفت به راحتی سوچی را شکست دهند، اما در نهایت با تساوی بدون گل رضایت دادند.

با این نتیجه، دینامو ماخاچ قلعه ۱۰ امتیازی باقی ماند و در رتبه دوازدهم جدول لیگ برتر روسیه قرار گرفت و فرصت صعود دو پله‌ای را از دست داد.

محمدجواد حسین‌نژاد که پیش از این در ۹ مسابقه دو گل و یک پاس گل ثبت کرده بود، در دیدار امروز دو شوت خارج از چارچوب داشت که هر دو توسط مدافعان حریف دفع شد. او همچنین ۵۵ بار توپ را لمس کرد و ۲۰ پاس با دقت ۸۵ درصدی داد.

