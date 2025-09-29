استقلال به دنبال برد مقابل المحرق در آسیا
استقلال برای پایان دادن به ناکامیهای اخیر خود، در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم المحرق بحرین خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در تلاش است تا با پیروزی مقابل المحرق بحرین، ناکامیهای اخیر خود را جبران کند. بر اساس گزارش روزنامه بحرینی الوطن، المحرق پس از تساوی برابر المالکیه در لیگ برتر ناصر بن حمد، تمام تمرکز خود را روی دیدار حساس هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا قرار داده است.
کاروان تیم المحرق فردا (دوشنبه) به ایران سفر میکند و پیش از مسابقه دو جلسه تمرینی در این کشور خواهد داشت.
در حال حاضر، گروه استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با صدرنشینی الوصل امارات (پیروزی ۷-۱ مقابل استقلال) دنبال میشود و تیم المحرق نیز پس از پیروزی ۴-۰ برابر الوحدات اردن در رده دوم جدول قرار دارد.