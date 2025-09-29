به گزارش ایلنا، در هفته‌های اخیر، برخی باشگاه‌های لیگ برتری نسبت به برگزاری بازی‌هایشان بدون استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی (VAR) اعتراض داشتند. این در حالی است که فدراسیون فوتبال از ابتدای فصل وعده داده بود تمام مسابقات لیگ با VAR برگزار شود.

امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در توضیح این موضوع گفت: از ۴۰ مسابقه برگزارشده در پنج هفته ابتدایی، ۳۵ بازی با VAR انجام شد و خبر خوب اینکه در هفته ششم، هر هشت مسابقه لیگ برتر با کمک داور ویدئویی برگزار خواهد شد.

