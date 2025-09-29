خبرگزاری کار ایران
سوت‌های لیگ برتر با VAR کامل می‌شود

پس از اعتراض برخی تیم‌ها به برگزاری بدون VAR، فدراسیون فوتبال اعلام کرد از هفته ششم تمامی دیدارهای لیگ برتر با کمک داور ویدئویی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  در هفته‌های اخیر، برخی باشگاه‌های لیگ برتری نسبت به برگزاری بازی‌هایشان بدون استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی (VAR) اعتراض داشتند. این در حالی است که فدراسیون فوتبال از ابتدای فصل وعده داده بود تمام مسابقات لیگ با VAR برگزار شود.

امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در توضیح این موضوع گفت: از ۴۰ مسابقه برگزارشده در پنج هفته ابتدایی، ۳۵ بازی با VAR انجام شد و خبر خوب اینکه در هفته ششم، هر هشت مسابقه لیگ برتر با کمک داور ویدئویی برگزار خواهد شد.

 

