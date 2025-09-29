به گزارش ایلنا، پس از چند سال دوری، فجر سپاسی فصل گذشته دوباره به لیگ برتر بازگشت و شروع خوبی در لیگ بیست‌وپنجم داشت. با این حال، پس از پایان هفته پنجم، حسن کریمی از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد و هیئت‌مدیره بلافاصله حاتم احمدی، قائم‌مقام پیشین باشگاه را به‌عنوان مدیرعامل جدید منصوب کرد.

احمدی که بیش از یک دهه سابقه فعالیت در فجر دارد، اکنون با پرونده‌های مهمی روبه‌روست: اتفاقات دیدار با ذوب‌آهن در ورزشگاه پارس و پیامدهای آن، سرنوشت امتیازات کسرشده، و البته حفظ روند مطلوب نتایج تیم. او در گفت‌وگویی با ورزش سه درباره این مسائل توضیح داده و تأکید کرده است:

مشکلات ورزشگاه پارس جزئی است و میزبانی با حضور تماشاگران به‌زودی انجام خواهد شد.

رایزنی با مهدی تاج برای بازگرداندن امتیازات کسرشده ادامه دارد و قول مساعد داده شده است.

باشگاه به وضعیت مصدومان حادثه پارس رسیدگی کامل کرده و هزینه‌های درمان را تقبل کرده است.

اعتماد کامل به علی قربانی و کادر فنی وجود دارد و تیم می‌تواند پدیده لیگ باشد.

هدف‌گذاری فجر، کسب جایگاه مناسب در لیگ و موفقیت در جام حذفی است؛ حتی نیم‌نگاهی به حضور در آسیا نیز وجود دارد.

احمدی در پایان از حمایت هیئت‌مدیره و هواداران قدردانی کرده و وعده داده است که تلاش خواهد کرد پاسخ اعتماد آن‌ها را بدهد.

