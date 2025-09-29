خبرگزاری کار ایران
باشگاه فجر سپاسی می‌خواهد سهمیه آسیایی بگیرد
باشگاه فجر سپاسی پس از بازگشت به لیگ برتر، حالا با تغییر مدیریت روبه‌رو شده است.

به گزارش ایلنا،  پس از چند سال دوری، فجر سپاسی فصل گذشته دوباره به لیگ برتر بازگشت و شروع خوبی در لیگ بیست‌وپنجم داشت. با این حال، پس از پایان هفته پنجم، حسن کریمی از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد و هیئت‌مدیره بلافاصله حاتم احمدی، قائم‌مقام پیشین باشگاه را به‌عنوان مدیرعامل جدید منصوب کرد.

احمدی که بیش از یک دهه سابقه فعالیت در فجر دارد، اکنون با پرونده‌های مهمی روبه‌روست: اتفاقات دیدار با ذوب‌آهن در ورزشگاه پارس و پیامدهای آن، سرنوشت امتیازات کسرشده، و البته حفظ روند مطلوب نتایج تیم. او در گفت‌وگویی با ورزش سه درباره این مسائل توضیح داده و تأکید کرده است:

  • مشکلات ورزشگاه پارس جزئی است و میزبانی با حضور تماشاگران به‌زودی انجام خواهد شد.

  • رایزنی با مهدی تاج برای بازگرداندن امتیازات کسرشده ادامه دارد و قول مساعد داده شده است.

  • باشگاه به وضعیت مصدومان حادثه پارس رسیدگی کامل کرده و هزینه‌های درمان را تقبل کرده است.

  • اعتماد کامل به علی قربانی و کادر فنی وجود دارد و تیم می‌تواند پدیده لیگ باشد.

  • هدف‌گذاری فجر، کسب جایگاه مناسب در لیگ و موفقیت در جام حذفی است؛ حتی نیم‌نگاهی به حضور در آسیا نیز وجود دارد.

احمدی در پایان از حمایت هیئت‌مدیره و هواداران قدردانی کرده و وعده داده است که تلاش خواهد کرد پاسخ اعتماد آن‌ها را بدهد.

 

