به گزارش ایلنا، شاگردان وحید هاشمیان تمرینات خود را از امروز (یک‌شنبه) از سر گرفتند. تمرینات با توجه به فاصله بین بازی‌ها برای دو روز تعطیل بود. اعضای تیم برای این تمرین در زمین شماره دو گرد هم آمدند. در ابتدا وحید هاشمیان دقایقی را برای بازیکنان به صحبت پرداخت.

تمرین با کارهای بدنی چون کار با وزنه آغاز شد. پس از آن، کارهای تاکتیکی، راندو، بازی منطقه‌ای در بخش‌های کوچک، انتقال بازی و در نهایت فوتبال در نیمی از زمین در دستور کار قرار گرفت.

تیم فوتبال پرسپولیس در بازی پیش روی خود روز جمعه میزبان تیم گل‌گهر خواهد بود. پرسپولیس پس از سه تساوی متوالی برابر فولاد، چادرملو و ملوان حالا در یک بازی سخت برابر گل‌گهر قرار خواهد گرفت و باید دید می‌تواند بالاخره در تهران پیروز شود یا خیر.

