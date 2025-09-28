خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شروع تمرینات پرسپولیس برای طلسم‌شکنی

شروع تمرینات پرسپولیس برای طلسم‌شکنی
کد خبر : 1692683
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پرسپولیس بعد از دو روز استراحت، تمرینات خود را از امروز یکشنبه آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، شاگردان وحید هاشمیان تمرینات خود را از امروز (یک‌شنبه) از سر گرفتند. تمرینات با توجه به فاصله بین بازی‌ها برای دو روز تعطیل بود. اعضای تیم برای این تمرین در زمین شماره دو گرد هم آمدند. در ابتدا وحید هاشمیان دقایقی را برای بازیکنان به صحبت پرداخت.

تمرین با کارهای بدنی چون کار با وزنه آغاز شد. پس از آن، کارهای تاکتیکی، راندو، بازی منطقه‌ای در بخش‌های کوچک، انتقال بازی و در نهایت فوتبال در نیمی از زمین در دستور کار قرار گرفت.

تیم فوتبال پرسپولیس در بازی پیش روی خود روز جمعه میزبان تیم گل‌گهر خواهد بود. پرسپولیس پس از سه تساوی متوالی برابر فولاد، چادرملو و ملوان حالا در یک بازی سخت برابر گل‌گهر قرار خواهد گرفت و باید دید می‌تواند بالاخره در تهران پیروز شود یا خیر.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی