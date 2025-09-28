اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ دسته اول
داوران هفته ششم فصل جاری لیگ دسته اول کشور مشخص شد.
به گزارش ایلنا، داوران هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴
*شهرداری نوشهر - نفت و گاز گچساران
داور: مهدی جبرئیلی کمک ها: سامان قلاوند، فرید شرفی و رضا براتی ناظر: فرشید افشار
*مس کرمان - داماشیان گیلان
داور: حسین اسماعیلی کمکها: مهدی اکبرزاده، محمد رشید و امیر آرمند ناظر: مجید روغنی
*نیروی زمینی تهران - بعثت کرمانشاه
داور: ابراهیم خاجانی کمکها: یاسر عباسی، پویان خشنود و ایمان احمدی ناظر: بهرام کیانی
*فرد البرز - هوادار تهران
داور: حسین زمانی کمکها: مصطفی بابایی، احد طوسی و محمدمهدی جعفری ناظر: حسین نیکوزاده
*سایپا تهران - نساجی مازندران
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: امیررضا آشورماهانی، وحید هلیرودی و میلاد کهزادی ناظر: تورج عیوض محمدی
*نود ارومیه - مس سونگون
داور: پوریا افشاریان کمکها: هیمن نوربخش، امیرعلی اورسجی و امیر معصومیفر ناظر: سخاوت سلیمان نژاد
*پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر
داور: محمدعلی صلاحی کمکها: علیرضا ممبنی، سعید زیبا و میثم نظری ناظر: رحیم مهرپیشه
*نفت بندرعباس - مس شهربابک
داور: محمدرضا دلاوری کمکها: سعید باهنر، غلامرضا محمدی و امید منفردیان ناظر: قاسم واحدی
*صنعت نفت آبادان- شناورسازی قشم
داور: میثم عباسپور کمکها: میلاد لطفی، مجتبی قاسمی و پیام ساری اصلانی ناظر: اسماعیل آمری