اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ دسته اول

کد خبر : 1692611
داوران هفته ششم فصل جاری لیگ دسته اول کشور مشخص شد.

به گزارش ایلنا، داوران هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

*شهرداری نوشهر - نفت و گاز گچساران 

داور: مهدی جبرئیلی کمک ها: سامان قلاوند، فرید شرفی و رضا براتی ناظر: فرشید افشار

*مس کرمان - داماشیان گیلان

داور: حسین اسماعیلی کمک‌ها: مهدی اکبرزاده، محمد رشید و امیر آرمند ناظر: مجید روغنی

*نیروی زمینی تهران - بعثت کرمانشاه

داور: ابراهیم خاجانی کمک‌ها: یاسر عباسی، پویان خشنود و ایمان احمدی ناظر: بهرام کیانی

*فرد البرز - هوادار تهران

داور: حسین زمانی کمک‌ها: مصطفی بابایی، احد طوسی و محمدمهدی جعفری ناظر: حسین نیکوزاده

*سایپا تهران - نساجی مازندران

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: امیررضا آشورماهانی، وحید هلیرودی و میلاد کهزادی ناظر: تورج عیوض محمدی

*نود ارومیه - مس سونگون

داور: پوریا افشاریان کمک‌ها: هیمن نوربخش، امیرعلی اورسجی و امیر معصومی‌فر ناظر: سخاوت سلیمان نژاد

*پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر 

داور: محمدعلی صلاحی کمک‌ها: علیرضا ممبنی، سعید زیبا و میثم نظری ناظر: رحیم مهرپیشه 

*نفت بندرعباس - مس شهربابک

داور: محمدرضا دلاوری کمک‌ها: سعید باهنر، غلامرضا محمدی و امید منفردیان ناظر: قاسم واحدی 

*صنعت نفت آبادان- شناورسازی قشم

داور: میثم عباسپور کمک‌ها: میلاد لطفی، مجتبی قاسمی و پیام ساری اصلانی ناظر: اسماعیل آمری

انتهای پیام/
