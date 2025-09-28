به گزارش ایلنا، برنامه و زمان برگزاری دیدارهای هفته ششم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:

پنج‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴

ملوان انزلی – خیبر خرم‌آباد (ساعت ۱۷:۱۵)

فجر سپاسی – استقلال خوزستان (ساعت ۱۸:۱۵)

جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴

پرسپولیس – گل گهر سیرجان (ساعت ۱۸:۳۰)

مس رفسنجان – پیکان (ساعت ۱۷)

آلومینیوم اراک – شمس آذر قزوین (ساعت ۱۷:۱۵)

شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴

سپاهان – ذوب آهن (ساعت ۱۸:۱۵)

فولاد خوزستان – تراکتور (ساعت ۲۰:۱۵)

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴

چادرملو اردکان – استقلال (ساعت ۱۸:۱۵)

