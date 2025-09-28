برنامه کامل هفته ششم رقابتهای لیگ برتر
هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران طی چهار روز با انجام هشت دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، برنامه و زمان برگزاری دیدارهای هفته ششم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴
ملوان انزلی – خیبر خرمآباد (ساعت ۱۷:۱۵)
فجر سپاسی – استقلال خوزستان (ساعت ۱۸:۱۵)
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴
پرسپولیس – گل گهر سیرجان (ساعت ۱۸:۳۰)
مس رفسنجان – پیکان (ساعت ۱۷)
آلومینیوم اراک – شمس آذر قزوین (ساعت ۱۷:۱۵)
شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴
سپاهان – ذوب آهن (ساعت ۱۸:۱۵)
فولاد خوزستان – تراکتور (ساعت ۲۰:۱۵)
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴
چادرملو اردکان – استقلال (ساعت ۱۸:۱۵)