خبرگزاری کار ایران
ستاره‌های‌ آمریکایی استقلال وارد تهران شدند (عکس)

ستاره‌های‌ آمریکایی استقلال وارد تهران شدند (عکس)
آبی‌ها که در فصل جدید لیگ زنان بسکتبال حاضر شده‌اند با جذب دو بازیکن آمریکایی مهیای رقابتی جذاب خواهند شد.

به گزارش ایلنا، دو بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال، سابریا دین و چیا ریل ویدست بامداد امروز وارد ایران شدند.

رائل ویتست بسکتبالیست آمریکایی و بلند قامت سابقه بازی در تیم های پنزا پژای کوزوو، اسنافل ایسلند، گلان مایر ایرلند و آتلتیکو سن ژرمن پورتوریکو را در کارنامه دارد.

سابریا دین گارد آمریکایی ۲۳ ساله و‌ ۱۷۰ سانتی‌متری بسکتبال هم بازیکن برتر لیگ کالج‌های آمریکا است.

