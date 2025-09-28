به گزارش ایلنا، دو بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال، سابریا دین و چیا ریل ویدست بامداد امروز وارد ایران شدند.

رائل ویتست بسکتبالیست آمریکایی و بلند قامت سابقه بازی در تیم های پنزا پژای کوزوو، اسنافل ایسلند، گلان مایر ایرلند و آتلتیکو سن ژرمن پورتوریکو را در کارنامه دارد.

سابریا دین گارد آمریکایی ۲۳ ساله و‌ ۱۷۰ سانتی‌متری بسکتبال هم بازیکن برتر لیگ کالج‌های آمریکا است.

