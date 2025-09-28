مرگ تلخ بیلی ویگار، مهاجم ۲۱ ساله و محصول آکادمی آرسنال

به گزارش ایلنا، این بازیکن ۲۱ ساله که مسیر فوتبالی‌اش از آکادمی آرسنال آغاز شد، با مرگ ناگهانی خود جامعه فوتبال انگلیس را در شوک و اندوه فرو برد.

باشگاه چیچسترسیتی و خانواده فوتبال انگلیس در غم از دست دادن بیلی ویگار، مهاجم سابق آرسنال، سوگوار شدند. این بازیکن ۲۱ ساله پس از تحمل یک آسیب شدید مغزی درگذشت.

به گزارش BBC، ویگار که اهل ورثینگ بود، شنبه گذشته در دیدار مقابل وینگیت اند فینچلی مصدوم شد. گفته می‌شود برخورد او با دیوار بتنی باعث این آسیب شده، هرچند باشگاه هنوز این موضوع را تأیید نکرده است. خانواده ویگار روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند: «بسیار اندوهگین هستیم که این اتفاق هنگام بازی در ورزشی که او عاشقش بود، رخ داد. بیلی شنبه پس از آسیب مغزی شدید به کمای القایی رفت. روز سه‌‌شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفت تا شانس بهبودی‌اش افزایش یابد، اما شدت جراحت بسیار بالا بود و او صبح پنجشنبه از دنیا رفت. واکنش‌های فراوان به خبر اولیه نشان داد که بیلی چقدر در دنیای فوتبال محبوب و مورد احترام بود.» ویگار محصول آکادمی آرسنال بود و سابقه حضور در دربی کانتی، هاستینگز یونایتد و ایستبورن بورو را نیز داشت.

