انقلاب پخش تلویزیونی فوتبال اروپا؛
یوفا در آستانه ورود نتفلیکس و آمازون به لیگ قهرمانان
یوفا قصد دارد از سال ۲۰۲۷ مدل فروش حق پخش مسابقات خود، بهویژه لیگ قهرمانان اروپا را تغییر دهد. تحولی که میتواند توازن سنتی میان تلویزیونهای محلی و غولهای رسانهای را بر هم بزند و آینده پخش ورزشی اروپا را متحول کند.
به گزارش ایلنا، یوفا تصمیم دارد روش فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال اروپایی بهویژه لیگ قهرمانان را به شکلی بنیادین بازنگری کند. در شیوه پیشین، شرکتهای مختلف تلویزیونی و پخش منطقهای فرصت خرید جداگانه بستههای پخش در بازارهای گوناگون را داشتند اما طرح جدید یوفا این امکان را فراهم میکند که شبکهها و پلتفرمهای استریم مانند آمازون و نتفلیکس در چند بازار بهطور همزمان پیشنهاد دهند و رقابتیتر وارد عرصه پخش شوند.
یکی از نکات کلیدی این تصمیم، امکان عقد قراردادهای بلندمدتتر و یکپارچه برای دورههای پس از سال ۲۰۲۷ است. یوفا قصد دارد علاوه بر ارزش مالی پیشنهادها، میزان دسترسی و توان تبلیغاتی پلتفرمها را نیز هنگام انتخاب برنده مزایده در نظر بگیرد؛ یعنی صرفاً بالاترین پیشنهاد مالی ملاک نخواهد بود. در بازار امریکا، پیشزمینههایی برای این تغییر به چشم میخورد: شرکت پارامونت در سال ۲۰۲۲ قراردادی سنگین به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار برای حق پخش لیگ قهرمانان در این کشور تا سال ۲۰۳۰ منعقد کرده بود. این موفقیت، انگیزهای برای یوفا شد تا به سمت ساختارهای نوین پخش جهانی حرکت کند.
در سال ۲۰۲۲، آمازون قراردادی سه ساله برای حق پخش برخی از مسابقات لیگ قهرمانان در بریتانیا منعقد کرد؛ توافقی که تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. این شرکت امریکایی همچنین حق پخش جداگانهای برای بازیهای آلمان و ایتالیا به دست آورده است. پیشبینی میشود رقابتهای باشگاهی مردان یوفا (شامل لیگ قهرمانان، لیگ اروپا، لیگ کنفرانس و سوپرجام) هر فصل حداقل ۴.۴ میلیارد یورو (۵.۲ میلیارد دلار) درآمد ناخالص تجاری تا سال ۲۰۲۷ ایجاد کنند. لیگ قهرمانان فصل گذشته با معرفی قالب لیگ بزرگتر و افزایش تعداد مسابقات، تغییراتی را تجربه کرد که به گفته مؤسسه تحقیقاتی Enders Analysis باعث رشد ۱۸ درصدی درآمدهای پخش در شش بازار اصلی آن شد.
البته حرکت به سمت یک بسته جهانی نیز یکی از گزینههایی است که در متن بازنگری دیده میشود. اگر این مدل به اجرا درآید، ممکن است یک ارائهدهنده بتواند امتیاز پخش مسابقات را بهصورت جهانی به دست آورد. این مدل جدید میتواند چالشهایی هم داشته باشد، از جمله فشار بر تلویزیونهای محلی، افزایش هزینه ورود برای پلتفرمهای کوچکتر و نگرانی درباره تمرکز بیش از حد قدرت پخش بر دست ارائهدهندگان بزرگ. با این حال، یوفا معتقد است نظام جدید میتواند جذابیت لیگ قهرمانان را برای بازارهای استریم بیشتر کند و درآمد کلی را افزایش دهد. این بازنگری در حق پخش میتواند نقطه عطفی باشد در تبدیل مدل پخش فوتبال اروپا از ساختار سنتی به مدل نوین که در آن پلتفرمهای استریم و رسانههای بزرگ نقش محوریتری بازی میکنند. محرکی که ممکن است در آینده نزدیک رسانهورزشی اروپا را دستخوش تغییرات اساسی کند.