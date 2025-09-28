به گزارش ایلنا، جس ناز، مهاجم ۲۴ ساله تیم زنان تاتنهام، پس از دریافت پیام‌های توهین‌آمیز نژادی در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که «دیگر سکوت نمی‌کند». جس این پیام‌ها را پس از پیروزی تیمش در ضربات پنالتی مقابل استون ویلا در لیگ کاپ زنان دریافت کرده بود.

او در پستی در اینستاگرام نوشت: «می‌خواستم تا بعد از بازی صبر کنم، اما دیگر نمی‌توانم سکوت کنم. من هدف پیام‌های توهین‌آمیز نژادی در دایرکت‌هایم بودم. نژادپرستی به هر شکل غیرقابل قبول است و باید با این رفتار برخورد شود و اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شود.»

باشگاه تاتنهام نیز با انتشار بیانیه‌ای این رفتار را زننده و شرم‌آور خواند و اعلام کرد: «باشگاه ما از دریافت این پیام‌های نژادپرستانه علیه جس ناز در شبکه‌های اجتماعی شوکه و منزجر است. جس علیه این رفتار شنیع ایستاده و ما در حمایت از او هستیم. با مقامات مربوطه و پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی عامل این رفتار همکاری می‌کنیم و شدیدترین اقدامات را علیه او انجام خواهیم داد. هیچ جایی برای نژادپرستی در ورزش یا جامعه وجود ندارد.»

جس ناز که از سال ۲۰۱۸ از آرسنال به تاتنهام پیوسته، در تمام بازی‌های فصل جاری لیگ برتر زنان و لیگ کاپ زنان حضور داشته و تاکنون شش بازی ملی برای تیم ملی انگلستان انجام داده است.

لیگ برتر زنان (WSL) نیز از این رویداد ابراز انزجار شدید کرده و اعلام کرده با تاتنهام در تماس است تا از بازیکن حمایت کند. WSL همچنین افزود: «این رفتار ناشی از نفرت با ارزش‌ها و باورهای ما کاملاً در تضاد است و جایی برای نژادپرستی در ورزش و جامعه وجود ندارد. ما در حال گفت‌وگو با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با این نوع سوء رفتار و مسئول شناختن عاملان آن هستیم.»

تیم ملی زنان انگلستان نیز در حساب رسمی خود اعلام کرد: «ما در کنار جس هستیم. هیچ جایی برای نژادپرستی، چه در فوتبال و چه در زندگی روزمره، وجود ندارد. افرادی که پشت این پیام‌های نفرت‌آمیز پنهان می‌شوند باید پاسخگو باشند.»

این اتفاق در حالی رخ داده که در ماه‌های اخیر بازیکنان دیگری نیز هدف نژادپرستی قرار گرفته‌اند؛ از جمله آنتوان سمنیو در لیگ برتر مردان، ماتیس تل مهاجم تاتنهام و جس کارتر مدافع تیم ملی زنان انگلستان در جریان مسابقات یورو ۲۰۲۵. این مسائل باعث شد تیم ملی زنان انگلستان تصمیم به توقف مراسم زانو زدن قبل از بازی‌ها بگیرد، چرا که به گفته سرینا ویگمن، سرمربی تیم تأثیر این اقدام ضد نژادپرستی به اندازه کافی مثبت نبوده است.

حالا فوتبال انگلیس باز هم روی تاریک خود را به جهانیان نشان داده تا بازیکنان سیاهپوست در این کشور مورد توهین‌های نژادپرستی قرار بگیرند و باید منتظر ماند و دید چه اقدامی برای جلوگیری از این رفتار زشت توسط مقامات انجام خواهد شد.

انتهای پیام/