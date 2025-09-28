تیم ملی زنان ایران با هند و نپال؛ دو محک جدی پیش از جام ملتهای آسیا
برگزاری دو بازی دوستانه مقابل هند و نپال در فیفادی مهر و آبان، فرصتی ارزشمند برای تیم ملی فوتبال زنان ایران خواهد بود تا پیش از حضور در جام ملتهای آسیا، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و تاکتیکهای تدافعی و تهاجمیاش را در شرایطی نزدیک به مسابقات رسمی بیازماید.
به گزارش ایلنا، بالاخره دو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال زنان ایران در فیفادی بعدی که مصادف با اواخر مهرماه و اوایل آبان خواهد بود، قطعی شد. بنا بر اعلام مرضیه جعفری، ملیپوشان کشورمان به مصاف تیمهای هند و نپال خواهند رفت؛ دیدارهایی که فرصتی ارزشمند برای محک زدن تواناییهای فنی، هماهنگی تیمی و آمادگی پیش از رقابتهای مهم پیش رو به شمار میرود. این مسابقات میتواند به تیم ملی کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و برنامههای تاکتیکی را پیش از رقابت حساس در جام ملتهای آسیا، ارزیابی کند.
تیم ملی هند، با جایگاه ۶۳ جهان در ردهبندی فیفا، یکی از تیمهای نسبتاً قدرتمند قاره محسوب میشود. هندیها در ردهبندی هفت پله از تیم ملی ما بالاتر هستند و عملکرد اخیر این تیم در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶، با ۴ پیروزی متوالی، به ثمر رساندن ۲۴ گل و دریافت تنها یک گل، قدرت هجومی و ثبات دفاعی بالای هند را به نمایش گذاشته است. قطعاً رویارویی با تیمی که خط حمله قدرتمندی دارد، میتواند محکی جدی برای نقشههای تدافعی تیم ملی ایران باشد.
با توجه به شرایط گروه ایران، احتمالاً تیم ملی در اکثر بازی هایش باید استراتژی تدافعی را پیاده کند و این دیدار میتواند فرصتی مناسب برای محک خط دفاعی تیم ملی ایران باشد.
در سوی دیگر، تیم ملی زنان نپال، هرچند رتبه پایینتری نسبت به ایران دارد و در پله 89 دنیا ایستاده اما اخیراً با سرمایهگذاریهای زیاد روندی رو به رشد را تجربه میکند. پیروزیهای پرگل این تیم مقابل لائوس و سریلانکا نشان میدهد نپال توانایی رقابت با تیمهای همسطح خود را دارد، هرچند در مواجهه با حریفان قدرتمندتر مانند ایران هنوز با چالشهایی روبهرو است و دیدار نپال نیز میتواند برای ما شبیهسازی در پیادهسازی نقشههای تهاجمی تیممان باشد.
با اینکه هند و نپال از نظر رتبه و تجربه، در سطح رقبای درجه یک آسیا مانند کره جنوبی یا استرالیا نیستند اما برگزاری این دو دیدار برای ایران از چند منظر از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود؛ نخست اینکه این مسابقات فرصتی برای افزایش تجربه ملیپوشان و ارتقای سطح فنی تیم فراهم میکند و دوم، این دیدارها شبیهسازی مناسبی برای بازی مقابل فیلیپین در جام ملتهای آسیا هستند. البته برای ارتقای آمادگی و شبیهسازی فضای سنگین مسابقه مقابل کره و استرالیا، فدراسیون فوتبال نیازمند رایزنی و برگزاری مسابقه با حریفان قدرتمندتر نیز خواهد بود.
فراموش نکنیم عدم آمادهسازی مناسب تیم دختران زیر 20 سال باعث خلق فاجعه یازده گله مقابل ژاپن شد و برای جلوگیری از تکرار تجربههای تلخ گذشته، از همین حالا بازیکنان تیم ملی باید با تیمهای سطح بالا بازی کنند و با آنها تنه به تنه شوند.
فراموش نکنیم استفاده حداکثری از این فرصت میتواند نقش مهمی در موفقیت تیم ملی ایران در تورنمنت جام ملتهای آسیا ایفا کند و مسیر حرفهایتر شدن تیم ملی زنان را هموارتر سازد.