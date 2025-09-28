یک برد تا فرار از فشار هواداران

به گزارش ایلنا، توقف تراکتور و لغزش استقلال باعث شد فاصله سرخ‌ها با صدر تنها سه امتیاز باشد؛ شرایطی که ضعف عمومی مدعیان لیگ را نشان می‌دهد و فرصتی است تا تیم وحید هاشمیان با یک پیروزی دوباره از بحران خارج شود.

پرسپولیس همچنان خوش‌شانس است چرا که با وجود کسب نتایج ضعیف و از دست دادن امتیازهای فراوان شرایط بدی در جدول ندارد. پرسپولیس از 5 بازی اول فصل فقط 7 امتیاز گرفته و 8 امتیاز از دست داده اما فقط سه امتیاز با صدر جدول فاصله دارد و در رده سوم قرار گرفته است.

سرخ‌ها خوش‌شانس بودند که این هفته تراکتور صدرنشین هم مقابل فجرسپاسی متوقف شد تا مشخص شود تساوی هفته اول پرسپولیس هم چندان عجیب نبوده و تیم پیروز قربانی واقعاً تیم خوبی است.

از سوی دیگر استقلال هم در قزوین برتری‌اش را از دست داد تا مثل پرسپولیس از 5 بازی اول فقط یک برد به دست آورده و 6 امتیازی باشد.

در عین حال سپاهان تنها تیم برنده این هفته از جمع چهار تیم مدعی و ولخرج لیگ برتر بود که با یک ضربه ایستگاهی از کاپیتان باتجربه‌اش اولین سه امتیازش را گرفت و 5 امتیازی شد اما در نیمه‌ پایینی جدول جای دارد.

در واقع پرسپولیس و وحید هاشمیان خوش‌شانس هستند که در شرایط بحرانی این تیم بقیه تیم‌های مدعی نیز همچنان شرایط خوبی ندارند و هیچ کدام سطح انتظارات هواداران‌شان را برآورده نکرده‌اند.

نکته مهم اینجاست که کل لیگ برتر کیفیت پایینی دارد و فاصله تیم صدر و قعر جدول در پایان هفته پنجم شش امتیاز است تا مشخص شود در فصلی قرار داریم که احتمالاً قهرمانش با امتیازی کمتر از 60 جام خواهد برد.

شاید اگر در فصول گذشته پرسپولیس تا 5 هفته ابتدایی فقط 7 امتیاز جمع می‌کرد حداقل در رتبه‌های هفتم و هشتم یا حتی نیمه پایینی جدول قرار می‌گرفت اما فصل جاری لیگ برتر آنقدر بی‌کیفیت و سخت بوده که تیم هاشمیان با تمام نقص‌هایش در رده سوم جدول قرار دارد و هر هفته با یک پیروزی از بحران خارج خواهد شد اما سؤال اینجاست که این پیروزی کی از راه می‌رسد؟

