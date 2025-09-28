به گزارش ایلنا، تراکتور با تنها ۸ امتیاز صدرنشین است، پرسپولیس و استقلال در بحران فنی و مدیریتی به سر می‌برند و سپاهان و فولاد نیز از روزهای اوج فاصله گرفته‌اند. آمار کم‌سابقه میانگین گل کمتر از یک در هر بازی، تصویری نگران‌کننده از کیفیت لیگ به نمایش گذاشته است.

با گذشت پنج هفته از بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، سایه سنگین ناکامی بر سر مدعیان قهرمانی رقابت‌ها گسترده شده است. اکنون در لیگ برتر به جای نبردی هیجان‌انگیز برای صدرنشینی، شاهد مسابقات ضعیف و بی‌کیفیت و رقابت‌ تیم‌های گرانقیمت برای کسب عنوان ضعیف‌ترین مدعی هستیم. عملکرد ناامیدکننده تیم‌های مدعی، هواداران را بشدت دلسرد کرده است.

تراکتور، مدافع عنوان قهرمانی که فصل را با فتح سوپرجام آغاز کرد، با کسب تنها ۸ امتیاز از ۵ بازی، در صدر جدول قرار دارد. آماری که به وضوح نشان‌دهنده افت کیفیت لیگ است. حتی در صورت پیروزی فرضی چادرملو یا پیکان در بازی روز گذشته هم، صدرنشینی با ۹ امتیاز در هفته پنجم، همچنان نمایانگر سطح نازل رقابت‌ها خواهد بود.

تراکتور با ۲ برد، ۲ تساوی و یک شکست، از فرم ایده‌آل خود فاصله گرفته و پرسپولیس نیز با کسب ۷ امتیاز، بازی‌هایی سردرگم و فاقد انسجام را به نمایش گذاشته است. وحیدهاشمیان، سرمربی پرسپولیس، نتوانسته است ضعف‌های فنی موجود در ترکیب و تاکتیک‌ها را برطرف کند.

استقلال نیز پس از پیروزی امیدوارکننده مقابل تراکتور، با کسب ۶ امتیاز و شکست سنگین ۷ بر ۱ برابر الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا، در بحرانی عمیق فرو رفته است. اختلافات داخلی و کیفیت پایین فنی، آینده ساپینتو، سرمربی استقلال را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

سپاهان، دیگر مدعی همیشگی، با کسب ۵ امتیاز و شکست مقابل الحسین اردن در آسیا، تحت فشار مضاعفی قرار دارد. پیروزی شکننده یک بر صفر مقابل خیبر، تنها روزنه امیدی برای تیم محرم نویدکیا به شمار می‌رود. فولاد نیز با هدایت یحیی گل‌محمدی، با ۵ امتیاز در رده سیزدهم جدول، از دوران اوج خود فاصله گرفته است.

وضعیت فنی لیگ نیز بشدت نگران‌کننده است. تا پایان هفته چهارم، میانگین گل‌زنی تنها ۰.۸۶ گل در هر بازی بوده است. این آمار، نشان‌دهنده فقدان خلاقیت و ریتم کند بازی‌هاست. حملات تیم‌ها فاقد رمق و جذابیت لازم بوده و تماشاگران دلیلی برای هیجان یافتن ندارند. در این میان، تیم‌هایی مانند فجرسپاسی، چادرملو و خیبر فراتر از انتظارات ظاهر شده‌اند، در حالی که مس رفسنجان شروعی ناامیدکننده داشته است.

نکته قابل تأمل در لیگ امسال، فاصله اندک ۳ امتیازی تیم پانزدهم جدول با صدرنشین است. ناکامی مدعیان در ایجاد فاصله مناسب، جدول را بی‌نظم کرده و رقابتی غیرعادی برای «بد بودن» شکل گرفته است. این سؤال مطرح است که آیا تیم‌های بزرگ قادر خواهند بود از این خواب زمستانی بیدار شوند یا لیگ در سراشیبی افت خود باقی خواهد ماند؟

