به گزارش ایلنا، اسطوره فوتبال ایتالیا ضمن ابراز خوشحالی از حضور پسرش در میدان، تأکید کرد این تنها آغاز مسیر است و «۳۰ دقیقه بازی کردن، فوتبالیست شدن را تضمین نمی‌کند».

جی‌جی بوفون معتقد است پسرش لوئیس توماس، شایسته اولین بازی‌اش برای تیم بزرگسالان پیزا بود، اما به او هشدار هم می‌دهد: «۳۰ دقیقه در جام حذفی ایتالیا تو را فوتبالیست نمی‌کند و او این را می‌داند.» لوئیس توماس بوفون ۱۷ ساله روز پنجشنبه اولین بازی خود را برای تیم بزرگسالان پیزا انجام داد و به‌عنوان بازیکن تعویضی در بازی جام حذفی ایتالیا مقابل تورینو به میدان رفت. بوفون از اولین بازی پسر ۱۷ ساله‌اش در تیم بزرگسالان پیزا ابراز خوشحالی کرد. او به گاتزتا گفت: «برای توماس خیلی خوشحالم. او به خاطر مسیری که طی کرده و تعهد و اراده‌ای که نشان داده، شایسته این است اما خوشبختانه یا متأسفانه ۳۰ دقیقه در جام حذفی تو را فوتبالیست نمی‌کند. او این را خوب می‌داند و باید آن را به خاطر داشته باشد.» فصل گذشته بوفون جونیور با پذیرش دعوت تیم ملی زیر ۱۸ سال جمهوری چک خبرساز شد. پدرش که قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ با ایتالیا است، در پاسخ گفت که این جوان ۱۷ ساله در مسیر حرفه‌ای خود میانبر نخواهد زد.

