خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار بوفون به پسرش پس از اولین بازی در پیزا:

۳۰ دقیقه در جام حذفی تو را فوتبالیست نمی‌کند

۳۰ دقیقه در جام حذفی تو را فوتبالیست نمی‌کند
کد خبر : 1692400
لینک کوتاه کپی شد.

لوئیس توماس بوفون، پسر ۱۷ ساله جی‌جی بوفون، نخستین بازی خود برای تیم بزرگسالان پیزا را در جام حذفی ایتالیا انجام داد.

به گزارش ایلنا، اسطوره فوتبال ایتالیا ضمن ابراز خوشحالی از حضور پسرش در میدان، تأکید کرد این تنها آغاز مسیر است و «۳۰ دقیقه بازی کردن، فوتبالیست شدن را تضمین نمی‌کند».

جی‌جی بوفون معتقد است پسرش لوئیس توماس، شایسته اولین بازی‌اش برای تیم بزرگسالان پیزا بود، اما به او هشدار هم می‌دهد: «۳۰ دقیقه در جام حذفی ایتالیا تو را فوتبالیست نمی‌کند و او این را می‌داند.» لوئیس توماس بوفون ۱۷ ساله روز پنجشنبه اولین بازی خود را برای تیم بزرگسالان پیزا انجام داد و به‌عنوان بازیکن تعویضی در بازی جام حذفی ایتالیا مقابل تورینو به میدان رفت. بوفون از اولین بازی پسر ۱۷ ساله‌اش در تیم بزرگسالان پیزا ابراز خوشحالی کرد. او به گاتزتا گفت: «برای توماس خیلی خوشحالم. او به خاطر مسیری که طی کرده و تعهد و اراده‌ای که نشان داده، شایسته این است اما خوشبختانه یا متأسفانه ۳۰ دقیقه در جام حذفی تو را فوتبالیست نمی‌کند. او این را خوب می‌داند و باید آن را به خاطر داشته باشد.» فصل گذشته بوفون جونیور با پذیرش دعوت تیم ملی زیر ۱۸ سال جمهوری چک خبرساز شد. پدرش که قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ با ایتالیا است، در پاسخ گفت که این جوان ۱۷ ساله در مسیر حرفه‌ای خود میانبر نخواهد زد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی