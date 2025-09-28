شگفتیساز جوان مقابل مدافع عنوان قهرمانی؛
بلغارستان و ایتالیا در فینال والیبال جهان
فینال قهرمانی والیبال جهان ۲۰۲۵ امروز در مانیل فیلیپین میان بلغارستانِ جوان و ایتالیا، مدافع عنوان قهرمانی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، بلغارها با میانگین سنی ۲۳ سال و هدایت جیانلورنزو بلنجینی شانس نخستین قهرمانی تاریخ خود را جستوجو میکنند، در حالی که ایتالیا پس از حذف مقتدرانه لهستان به دنبال حفظ تاج قهرمانی است.
در پایان یک تورنمنت پرحادثه و مملو از شگفتی، سرانجام دو تیم بلغارستان و ایتالیا امروز در فیلیپین فینال قهرمانی جهان را برگزار میکنند تا آقای والیبال جهان برای دو سال آینده مشخص شود؛ رقابتی که در ابتدای مسابقات، کسی آن را در فینال پیشبینی نمیکرد اما حالا، باید شاهد تقابلی جذاب بین این دو تیم در فینال رقابتهای قهرمانی جهان باشیم.
در نخستین دیدار مرحله نیمهنهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در مانیل فیلیپین، تیم ملی والیبال بلغارستان با برتری ۳ بر ۱ مقابل جمهوری چک به فینال راه یافت. بلغارها ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود خود پایان دادند، اما جمهوری چک که پیشتر ایران را از گردونه رقابتها کنار زده بود، در ست دوم با حساب ۲۵ بر ۲۳ جبران کرد. از ست سوم، شاگردان جیانلورنزو بلنجینی کنترل بازی را در اختیار گرفتند و با نتایج ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ پیروز شدند تا صعودشان به دیدار نهایی قطعی شود. در این مسابقه، الکساندر نیکولوف با ۳۱ امتیاز و الکس گرازدانوف با ۱۲ امتیاز، نقش پررنگی در موفقیت بلغارستان داشتند. بلغارستان، با میانگین سنی فقط ۲۳٫۲ سال، در این دوره لقب جوانترین تیم مسابقات را به خود اختصاص داده و تاکنون شگفتیآفرینی کرده است. این تیم که پیش از آغاز رقابتها حتی در جمع ۱۵ تیم برتر رتبهبندی جهانی حضور نداشت، زیر هدایت جیانلورنزو بلنجینی -مربی ایتالیایی- به فینال رسیده و شانس کسب نخستین قهرمانی جهان را دارد. بلغارها با جوانی، انگیزه و عملکردی چشمگیر، تاکنون مسیر سختی را پشتسر گذاشتهاند و در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی هستند؛ آنها پیش از این تنها در سال ۱۹۷۰ به فینال مسابقات رسیده بودند و در آنجا مغلوب آلمان شرقی شدند.
در سوی مقابل، ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی بارها در مراحل حساس به عنوان مدعی ظاهر شده است. در نیمهنهایی، این تیم توانست لهستان را ۳ بر صفر از پیشرو بردارد و مانع رسیدن نیکولا گربیچ به طلای جهان شود. دیدار ایتالیا و لهستان در نیمهنهایی با شروع بهتر لهستان در ست نخست آغاز شد، اما آتزوریها خیلی زود اختلاف را جبران کردند و در نهایت با حساب ۲۵ بر ۲۱ پیروز شدند. ست دوم با رقابتی نزدیک و پایاپای همراه بود و دو تیم تا امتیاز ۲۲ برابر پیش رفتند. در این لحظه فردیناندو دجورجی، سرمربی ایتالیا، با تعویض هوشمندانه و ورود فرانچسکو سانی برای سرویس، جریان بازی را تغییر داد و تیمش ست دوم را نیز ۲۵ بر ۲۲ به سود خود به پایان رساند.
در ست سوم هم لهستان چند بار از حریف پیش افتاد، اما شاگردان دجورجی با حفظ تمرکز و استفاده بهموقع از فرصتها توانستند ورق را برگردانند و ۲۵ بر ۲۳ پیروز شوند تا در مجموع با نتیجه ۳ بر صفر مقتدرانه راهی فینال شوند. در این مسابقه، یوری رومانو با ۱۵ امتیاز و الساندرو میکلتو با ۱۱ امتیاز بهترینهای ایتالیا بودند، در حالی که ویلفردو لئون نیز در غیاب بارتوش کورک موفق شد ۱۴ امتیاز برای لهستان به دست آورد. حالا باید دید در فینال امروز، کدام تیم بزرگ اروپایی بر سکوی نخست جهان میایستد.