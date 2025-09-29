تشبیه جالب دمبله پس از توپ طلا؛
این جایزه مثل گل انفرادیام به تاتنهام است
عثمان دمبله، ستاره پاریسنژرمن و برنده توپ طلای ۲۰۲۵، افتخار فردی خود را با گلی که در سال ۲۰۱۸ برای بارسلونا مقابل تاتنهام به ثمر رسانده بود مقایسه کرد.
به گزارش ایلنا، او با یادآوری آن گل انفرادی گفت مسیر کسب توپ طلا نیز همانند همان حرکت پرسرعت و بیباکانه بود؛ در عین حال، دمبله این موفقیت را «توپ طلای تیم» دانست و از نقش همتیمیهایش در رسیدن به قهرمانی تاریخی پیاسجی در لیگ قهرمانان تمجید کرد.
عثمان دمبله، برنده جایزه توپ طلا، به شکلی عجیب دستاورد خود را با گلی که در سال ۲۰۱۸ برای بارسلونا مقابل تاتنهام به ثمر رساند، مقایسه کرد.
ستاره پاریسنژرمن به عنوان بهترین بازیکن جهان در فصل گذشته انتخاب شد و احساس میکند انگیزه او برای کسب این جایزه شبیه به یک گل خاص هفت سال پیش بوده است.
دمبله با اختلاف قاطع برنده جایزه شد و این افتخار فردی را پس از هدایت تیم فرانسوی به کسب تمامی جامهای داخلی و مهمتر از آن، اولین قهرمانی در تاریخ این باشگاه در لیگ قهرمانان اروپا به مجموعه افتخارات خود اضافه کرد. این ملیپوش فرانسوی پس از غلبه بر لامین یامال و همتیمیاش در پیاسجی، ویتینیا، برای توصیف نحوه تمرکز خود بر این جایزه، از یک تشبیه جالب استفاده کرد.
دمبله انتخاب شدن به عنوان بهترین فوتبالیست جهان را با یک گل انفرادی که در سال ۲۰۱۸ مقابل تاتنهام در نوکمپ به ثمر رسانده بود، مقایسه کرد. در دسامبر ۲۰۱۸، دمبله در یک بازی لیگ قهرمانان اروپا مقابل تیم لندنی، تیم اسپانیایی را پیش انداخت. آن بازی در نهایت با تساوی ۱-۱ به پایان رسید، اما آن گل به وضوح در ذهن این مهاجم باقی مانده است.
او در مصاحبه با نشریه «فرانس فوتبال» توضیح داد که چگونه این پیروزی شبیه به آن گل است و گفت: «من بازیکن حریف را تحت فشار قرار دادم، او کمی تعادلش را از دست داد. توپ را پس گرفتم و سپس، وضعیت دو در مقابل یک شد. من گفتم: «خودم میروم». توپ را زدم، سرعت گرفتم و دیدم بازیکن، مدافع، مثل دیوانهها برای تکل زدن میآمد. او را جا گذاشتم و گل زدم. توپ طلا تقریباً همین است.»
دمبله در ادامه از هموطنش، کریم بنزما، که در سال ۲۰۲۲ این جایزه فردی را برد، تمجید کرد و خود را با مهاجم سابق رئالمادرید مقایسه نمود: «ما هر دو از حومهشهر میآییم، در آنجا بزرگ شدیم و بودن در بالاترین سطح جهان، بردن توپ طلا، فوقالعاده است. او اولین توپ طلای مردم است، من دومی.»
این بازیکن ۲۸ ساله همچنین از اینکه خود را بهترین بازیکن جهان بنامد خودداری کرد، زیرا این عبارت در نهایت برای او اهمیت چندانی ندارد.
دمبله گفت: «این میتواند هر آخر هفته تغییر کند. یک مسابقه، شما خوب نیستید، خواهند گفت شما بیارزش هستید. مسابقه بعدی، شما بهترین بازیکن جهان هستید.»
او سپس تأکید کرد که موفقیت خود را مدیون همتیمیهایش در پیاسجی است: «این موفقیت با همه صورت گرفت. این یک تیم است... این یک گروه کامل است. این توپ طلای تیم است. ببخشید اگر زبانم تند است، اما برایم اهمیت زیادی نداشت. چه آن را ببری چه نبری.»
در حالی که مدعیان شایسته دیگری نیز وجود داشتند، دمبله در نهایت این جایزه را به عنوان نگین درخشان تیمی از پیاسجی که در فصل ۲۵-۲۰۲۴ عالی عمل کرد، به دست آورد. به همین دلیل، او از پذیرش بخش زیادی از اعتبار خودداری کرد و مکرراً اظهار داشت که این جایزه نتیجه عملکرد تیمی است. حتی با وجود این جایزه، او هنوز معتقد است که باید به عنوان یک بازیکن پیشرفت کند، مبادا سرمربیاش به فکر جایگزینی او باشد.