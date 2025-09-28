به گزارش ایلنا، پنالتی از دست‌رفته برونو فرناندز، اشتباهات دفاعی و آمار نگران‌کننده گل‌های ابتدایی دریافتی، فشار روی سرمربی پرتغالی را به اوج رسانده و آینده او روی نیمکت یونایتد را مبهم‌تر از همیشه کرده است.

دیدار مقابل برنتفورد پس از برد برابر چلسی در مسابقه هفته گذشته، بهترین فرصت ممکن برای ریتم گرفتن منچستریونایتد در این فصل لیگ برتر انگلیس و کسب دو پیروزی متوالی برای اولین بار در دوران مربیگری روبن آموریم بود اما یونایتد در لندن، به همان شکل همیشگی وارد زمین شد؛ بدون انسجام، سردرگم، به هم ریخته و آسیب‌پذیر. از همان دقایق ابتدایی برنتفورد که این فصل نسبت به فصول گذشته شروع ضعیف‌تری داشته نشان داد که استفاده از مثلث دلیخت، مگوایر و شاو در خط دفاعی سه نفره آن هم با شدت پرس بالا ممکن نیست و آلتای باییندیر نیز مثل همیشه روی توپ‌های ارسالی آسیب‌پذیر نشان داد. یونایتد به قدری در نیمه اول ضعیف بود که اولین گل بنجامین ششکو در نیمه اول، زیر سایه عملکرد ضعیف این تیم گم شد اما لحظه کلیدی مسابقه در نیمه دوم رقم خورد.

دومین پنالتی از دست رفته برونو فرناندز در این فصل، امیدهای یونایتد برای بازگشت به بازی را کشت. برونو که می‌توانست در دیدار با فولام هم موجبات برد شیاطین سرخ را فراهم کند، با پنالتی ضعیف خود به متهم ردیف اول این شکست تبدیل شد و حالا برخلاف فصل گذشته، رابطه هواداران با او نیز دچار تشنج شده است. پس از این پنالتی از دست رفته، منچستریونایتد نشانی از تیمی نداشت که بتواند نتیجه را جبران کند و با تلفیق اشتباه ماینو و باییندیر در دقایق پایانی، برای شانزدهمین بار در ۲۵ بازی اخیر، متحمل شکست در پایتخت انگلیس شد.

از زمانی که روبن آموریم هدایت منچستریونایتد را برعهده گرفته، این تیم ۲۱ بار گل ابتدایی بازی را در لیگ برتر انگلیس دریافت کرده و هیچ تیمی در این زمینه، آمار ضعیف‌تری از یونایتد ندارد؛ آماری که نشان می‌دهد چرا یونایتد در اکثر بازی‌های فصول اخیر، با فشار روانی فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند.

با شکست در اولین بازی هفته ششم و باخت در نیمی از بازی‌های این فصل لیگ برتر، فشار روی روبن آموریم افزایش پیدا کرده و شاید پس از پایان یک سال حضور او روی نیمکت یونایتد و منقضی شدن بند غرامت هنگفت در قرارداد او، مدیران منچستریونایتد دست به اخراج آموریم بزنند. دیدار هفته آینده در اولدترافورد با ساندرلند، می‌تواند فرصتی برای بازگشت یونایتد به روند پیروزی باشد اما هواداران یونایتد این روزها خوب می‌دانند که تیم بیش از آنکه شبیه به باشگاهی در مسیر رسیدن به سهمیه‌های اروپایی باشد، شبیه به تیمی است که برای بقا در لیگ برتر انگلیس می‌جنگد.

انتهای پیام/