قطعاً درکنار علی داودی و آیت شریفی دو ملی‌پوش شایسته و قدرتمند فوق سنکین وزنه‌برداری ایران، نمی‌توان از کنار نام فوق‌ستاره جوان و پرقدرت قائمشهری یعنی علیرضا یوسفی، وزنه‌بردار فوق‌سنگین طلایی کشورمان در رقابت‌های جهانی 2024 منامه بحرین غافل شویم. وزنه‌بردار قدرتمند و باانگیزه‌ای که اگر از ناحیه کمر و پا آسیب نمی‌دید، قطعاً می‌توانستیم امسال در رقابت‌های جهانی 2025 نروژ روی طلای جهانی او و رسیدنش به‌عنوان قوی‌ترین مرد وزنه‌برداری جهان حساب ویژه‌ای باز کنیم. به هر روی یوسفی بعد از جراحی که روی رباط صلیبی زانویش انجام داد و درد قدیمی کمرش را برطرف کرد، حالا سفت‌وسخت مشغول طی کردن پروسه بازگشت روی تخته وزنه‌برداری و رقابت در میدان مسابقه است. او معتقد است اگر مشکل خاصی برایش رخ ندهد به امید خدا از سال 2026 و رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا دست به وزنه می‌شود. به همین بهانه و به‌دلیل نزدیک شدن به رقابت‌های جهانی 2025 نروژ با دارنده نشان طلای دوضرب و برنز مجموع جهان در سال 2024 گفت‌و‌گوی مختصری داشتیم که در ادامه آن‌را با هم مرور می‌کنیم.

وزنه می‌زنم، اما فعلاً اجازه اجرای تکنیک و جهش را ندارم

علیرضا یوسفی فوق‌ستاره مازنی دسته فوق سنگین وزنه‌برداری ایران که سال گذشته در رقابت‌های جهانی با مهار وزنه سنگین 262کیلوگرم در دوضرب، ضمن کسب مدال طلای دوضرب، اهالی وزنه‌برداری ایران را به رکوردشکنی و پس گرفتن عنوان قوی‌ترین مرد دنیا بعد از سال‌ها در دنیای وزنه‌برداری امیدوار کرد درخصوص شرایط بدنی و تمرینی خود بعد از عمل جراحی سنگینی که روی زانویش انجام داد، معتقد است: «الحمدلله شرایطم عالی است. سرمربی تیم ملی و مسئولین فدراسیون نگاه حمایتی ویژه‌ای از من دارند و تا امروز هیچ فرقی بین من و بچه‌هایی که در اردو هستند قائل نشدند. حتی آقابهداد بارها به من گفته، بیا در شرایط اردویی قرار بگیر و کنار بقیه بچه‌ها در تمرینات تیم ملی، پروسه درمانی و تمرینی‌ات را دنبال کن. منتها من یک مقدار به‌خاطر برنامه فیزیوتراپی و شرایط خاصی که داشتم هنوز آمادگی حضور در اردو را نداشتم. به همین دلیل چند جلسه‌ای رفتم اردو اما برگشتم قائمشهر و همینجا تمریناتم را دنبال کردم. به امید خدا فکر می‌کنم بعد از جهانی به اردو بروم و تمام‌وقت کنار سایر ملی پوشان تمریناتم را منظم دنبال کنم.»

از وزنه زدن در بازی‌های کشورهای اسلامی انصراف دادم

یوسفی درخصوص اینکه گفته می‌شد آسیب‌دیدگی زانویش دوباره برای او دردسرساز شده است و به همین دلیل از بازی‌های کشورهای اسلامی انصراف داده، تأکید می‌کند: «اصلاً چنین موضوعی درست نیست و صحت ندارد. جراحی بسیار خوبی روی زانویم داشتم و الان بعد از طی کردن ایده‌آل پروسه فیزیوتراپی پس از بهبودی زانویم، خیلی به شرایط نرمال نزدیک شده‌ام. تمرینات با وزنه‌ای که سرمربی تیم ملی برایم طراحی کرده است را انجام می‌دهم. منتها چون پزشک معالجم هنوز اجازه نداده است، فعلاً حرکات تکنیک در یکضرب و دوضرب و همین‌طور جهش را از تمریناتم حذف کردم. قرار است هر زمان وقت اضافه کردن این حرکات به برنامه تمرینی‌ام فرا رسید، پزشکم آن‌را اعلام کند تا من هم فوراً این حرکات را به تمریناتم اضافه کنم. شرایطم خوب است و هیچ مشکلی هم ندارم. درد کمر هم که تقریباً همه وزنه‌برداران حرفه‌ای به آن مبتلا هستند. اما من مشکلی ندارم و همه چیز خوب است. برای اینکه بیشتر روبه‌راه شوم و مشکلی برایم پیش نیاید، از وزنه زدن در بازی‌های کشورهای اسلامی انصراف دادم. فکر می‌کنم طبق برنامه، از سال 2026 و رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا با مجوز سرمربی تیم ملی روی تخته بیایم و با قدرت دست به وزنه شوم.»

یوسفی در پایان گفت: «حقیقتاً من سوای وزنه‌برداری به‌خاطر اینکه خیلی از رفقایم مثل امیرحسین زارع، کشتی‌گیر هستند و کشتی در خون ما مازندرانی‌ها است از درخشش و قهرمانی کشتی‌گیران کشورمان در جهانی زاگرب کیف کردم و لذت بردم. مخصوصاً مدال طلای امیرحسین زارع در سنگین‌وزن و پس گرفتن تاج پادشاهی او در این وزن یک لذت دیگری برایم داشت. مطمئنم این تاجگذاری برای امیرحسین سال‌ها ادامه خواهد داشت و او این تاج پادشاهی را در سنگین‌وزن کشتی آزاد حالاحالاها به هیچ‌کدام از رقبایش نمی‌دهد و نمی‌گذارد این مدال ارزشمند و تاج پادشاهیش از آمل و مازندران خارج شود.»

