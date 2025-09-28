فرهاد در آستانه اخراج از امارات و سرمربیگری استقلال

به گزارش ایلنا، باخت‌های پیاپی در لیگ و حذف زودهنگام از جام اتحادیه جایگاه سرمربی ایرانی را متزلزل کرده و دیدار حساس برابر الوحده که ژوزه مورایس را روی نمیکت خود دارد، می‌تواند آخرین فرصت او برای حفظ نیمکت البطائح باشد.

بقا در لیگ امارات و تمدید قرارداد با البطائح، می‌توانست فصلی جدید را در دوران مربیگری فرهاد مجیدی خارج از ایران رقم بزند اما سرمربی سابق استقلال این روزها با بحرانی عمیق در تیمش دست و پنجه نرم می‌کند و احتمال جدایی از این تیم بیش از هر زمان دیگری گریبانگیر فرهاد مجیدی شده است. شاگردان فرهاد مجیدی فصل جدید لیگ امارات را با امید فراوان آغاز کردند. در هفته نخست، برابر العین نمایش قابل قبولی داشتند اما در نهایت شکست خوردند. در ادامه پیروزی مقابل خورفکان نویدبخش بازگشت تیم به مسیر موفقیت بود؛ با این حال همه‌چیز خیلی زود تغییر کرد و البطائح وارد دور باخت‌های سریالی شد. سه دیدار بعدی مقابل عجمان، الوصل و الظفره به‌خوبی نشان داد که مشکلات این تیم عمیق‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. البطائح ابتدا با یک گل مغلوب عجمان شد، سپس با همان نتیجه به الوصل باخت و در دیدار اخیر برابر الظفره، در حالی که ابتدا گل اول را به ثمر رسانده بود و تا دقیقه ۶۱ تیم برنده میدان بود، در عرض دو دقیقه بازی را واگذار کرد و در نهایت ۳بریک شکست خورد.

این نتایج تلخ تنها به لیگ محدود نشد. در جام اتحادیه نیز البطائح با یک تساوی و یک شکست برابر النصر از گردونه رقابت‌ها کنار رفت تا کارنامه فرهاد مجیدی در آغاز فصل جدید بیشتر زیر ذره‌بین قرار گیرد. از منظر آماری، وضعیت البطائح نگران‌کننده است. این تیم که تنها چهار فصل سابقه حضور در لیگ برتر امارات را دارد، هرگز در پایان هفته پنجم کمتر از چهار امتیاز نداشته است. اما حالا تحت هدایت مجیدی، با تنها سه امتیاز، بدترین شروع تاریخ خود را تجربه کرده است. این رکورد منفی، جایگاه سرمربی ایرانی را بیش از پیش متزلزل کرده است.

با وجود همه این ناکامی‌ها، مدیران باشگاه هنوز موضع رسمی در قبال آینده مجیدی نگرفته‌اند. اما خبرهای ضدونقیض از احتمال پایان کار او پیش از دیدار حساس برابر الوحده حکایت دارد. دیداری که در ۲۴مهر مقابل شاگردان ژوزه مورایس برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که اگر مجیدی روی نیمکت بماند، می‌تواند آخرین فرصت او برای نجات جایگاهش باشد. با این حال کارشناسان اماراتی، مجیدی را هدف انتقادات خود قرار داده‌اند. عبدالحمید النمر کارشناس فوتبال امارات در این خصوص گفت: «مجیدی فصل گذشته در البطائح نتایج بسیار خوبی به دست آورد و موفق شد تیم را در مسیر موفقیت قرار دهد. البطائح توانست مقابل تیم‌هایی مانند الشارجه و النصر به پیروزی برسد و تا پایان فصل نتایج مطلوبی کسب کند. شکست ۲بریک مقابل العین قابل قبول بود. در هفته دوم البطائح مقابل خورفکان به پیروزی رسید نتیجه‌ای که می‌توانست نقطه شروع خوبی باشد. با این حال تیم پس از آن مقابل عجمان، الوصل و الظفره شکست خورد و این نشان‌دهنده تردید و افت انگیزه در تیم است.»

اکنون فرهاد مجیدی در شرایطی بحرانی قرار گرفته است؛ شرایطی که ادامه باخت‌ها می‌تواند حکم پایان زودهنگام همکاری او با البطائح را رقم بزند. آینده این سرمربی ایرانی در لیگ امارات، به نتایج روزهای پیش‌رو گره خورده است و باید دید آیا او فرصت عبور از این مقطع دشوار را پیدا خواهد کرد یا خیر.

با این حال اکنون با توجه به شرایط استقلال بحث دیگری نیز درباره فرهاد مجیدی وجود دارد؛ شماره هفت اسطوره‌ای و محبوب استقلالی‌ها که آخرین قهرمانی این تیم نیز تحت هدایت او شکل گرفت، با توجه به اوضاع این روزهای این تیم، گزینه اصلی جانشینی ساپینتو محسوب می‌شود و باید دید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

