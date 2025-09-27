به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چادرملو اردکان در دیدار هفته پنجم لیگ برتر مقابل پیکان تهران به تساوی بدون گل دست یافت؛ نتیجه‌ای که چهارمین مساوی متوالی این تیم در فصل جاری را رقم زد. شاگردان چادرملو با وجود تلاش فراوان نتوانستند دروازه حریف را باز کنند، اما ماردن، دروازه‌بان برزیلی تیم با واکنش‌های فوق‌العاده، اجازه نداد مهاجمان پیکان به گل برسند.

ماردن در این دیدار روز پرکاری را پشت سر گذاشت. به ویژه از زمانی که تیمش حدود ۳۰ دقیقه پایانی را با یک بازیکن کمتر ادامه داد و فشار حملات پیکان افزایش یافت. او با کلین‌شیت خود بار دیگر ثابت کرد مهره کلیدی تیم تازه‌وارد لیگ برتر است.

این گلر برزیلی که فصل گذشته برای نخستین بار در دوران حرفه‌ای خود خارج از کشورش به ایران آمد، خیلی سریع به ستون اصلی چادرملو تبدیل شد. در فصل گذشته، ماردن در ۲۵ بازی ۱۱ کلین‌شیت داشت و تنها ۲۲ بار دروازه‌اش باز شد؛ آماری بسیار ارزشمند برای تیمی نوپا در لیگ برتر.

این روند در فصل جاری نیز ادامه یافته است. او تاکنون در چهار دیدار برابر فولاد، ملوان، پرسپولیس و پیکان دروازه خود را بسته نگه داشته و با ۴ کلین‌شیت صدرنشین دروازه‌بان‌های لیگ برتر است. تنها در دیدار پرگل ۴ بر ۴ مقابل شمس آذر دروازه او باز شد.

اکنون توجه‌ها به دیدار هفته آینده چادرملو برابر استقلال معطوف شده است. جایی که ماردن یک آزمون دشوار دیگر پیش رو خواهد داشت. جالب اینکه او فصل گذشته در هر دو دیدار رفت و برگشت مقابل استقلال کلین‌شیت کرده و مانع گلزنی این تیم پرستاره شد. باید دید آیا این بار نیز در برابر خط حمله قدرتمند استقلال موفق خواهد بود یا سرانجام دروازه‌اش باز خواهد شد.

