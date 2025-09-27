ترکیب پیکان برای دیدار مقابل چادرملو مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان تهران برای دیدار هفته پنجم لیگ برتر فوتبال برابر چادرملو اردکان ترکیب خود را مشخص کرد. دیدار دو تیم امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.

سعید دقیقی، سرمربی خودروسازان، یازده بازیکن منتخب تیمش را به شرح زیر اعلام کرد:

احمد گوهری، منصور باقری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد، عرفان جمشیدی و کسری طاهری.

در این دیدار میلاد باقری، مدافع پیکان، به دلیل اخراج در بازی قبلی مقابل استقلال محروم است و در اختیار سرمربی تیم قرار ندارد.

