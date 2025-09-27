خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته پنجم لیگ برتر

ترکیب پیکان برای دیدار مقابل چادرملو مشخص شد

ترکیب پیکان برای دیدار مقابل چادرملو مشخص شد
کد خبر : 1692263
لینک کوتاه کپی شد.

سعید دقیقی، سرمربی پیکان، یازده بازیکن منتخب تیمش برای دیدار هفته پنجم لیگ برتر مقابل چادرملو را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان تهران برای دیدار هفته پنجم لیگ برتر فوتبال برابر چادرملو اردکان ترکیب خود را مشخص کرد. دیدار دو تیم امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.

سعید دقیقی، سرمربی خودروسازان، یازده بازیکن منتخب تیمش را به شرح زیر اعلام کرد:

احمد گوهری، منصور باقری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد، عرفان جمشیدی و کسری طاهری.

در این دیدار میلاد باقری، مدافع پیکان، به دلیل اخراج در بازی قبلی مقابل استقلال محروم است و در اختیار سرمربی تیم قرار ندارد.

ترکیب پیکان برای دیدار مقابل چادرملو مشخص شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی