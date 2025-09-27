سرمربی جدید وستهام پیش از دیدار با اورتون معرفی میشود
بازگشت نونو اسپیریتو سانتو به لیگ برتر
نونو اسپیریتو سانتو بهعنوان سرمربی جدید وستهام انتخاب شد و جانشین گراهام پاتر خواهد شد که روز شنبه از کار برکنار شد.
به گزارش ایلنا، رسانههای انگلیسی اعلام کردند که نونو اسپیریتو سانتو با مدیران وستهام به توافق نهایی رسیده و قرارداد سهسالهای را با این باشگاه به امضا رسانده است. او قرار است پیش از بازی حساس روز دوشنبه مقابل اورتون روی نیمکت تیمش در ورزشگاه «هیل دیکینسون» بنشیند و تمرینات خود با چکشها را از همین آخر هفته آغاز کند.
باشگاه وستهام صبح امروز در بیانیهای رسمی خبر برکناری فوری گراهام پاتر و کادر فنیاش را منتشر کرد تا مسیر برای ورود سرمربی پرتغالی هموار شود. پاتر که از ژانویه ۲۰۲۵ هدایت وستهام را برعهده گرفته بود، تنها شش پیروزی از ۲۵ مسابقه به دست آورد و با وجود حفظ رتبه چهاردهم در پایان فصل گذشته، این تیم را در فصل جدید به رده نوزدهم جدول لیگ برتر رساند. حذف از جام اتحادیه مقابل ولورهمپتون نیز موقعیت او را متزلزلتر کرد.
نونو که اوایل همین ماه پس از اختلاف با مالک ناتینگهام فارست، اوانجلوس ماریناکیس، از کار برکنار شد، اکنون با بازگشت سریع به لیگ برتر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. او فصل گذشته فارست را به رتبه هفتم جدول رساند و تا هفتههای پایانی مدعی سهمیه لیگ قهرمانان بود؛ موفقیتی تاریخی که پس از بیش از سه دهه طعم حضور در اروپا را به این باشگاه بازگرداند.
کارنامه نونو در فوتبال انگلیس فراتر از این است. او با ولورهمپتون در سال ۲۰۱۸ قهرمان چمپیونشیپ شد و سپس دو فصل پیاپی این تیم را به رتبه هفتم لیگ برتر رساند و پایههای ماندگاریشان در سطح اول فوتبال انگلیس را بنا نهاد. هرچند دوران کوتاه و ناموفقش در تاتنهام نقطه تاریک کارنامهاش به شمار میرود، اما بازگشت به لیگ برتر با وستهام فرصت تازهای برای او فراهم میکند.