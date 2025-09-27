خبرگزاری کار ایران
« ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی تکواندو در چین شد

« ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی تکواندو در چین شد
ملیکا میرحسینی در وزن 73- کیلوگرم نماینده تیم ملی تکواندو بانوان ایران در رقابت های قهرمانی چین خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت های تکواندو قهرمانی جهان  طی روزهای دوم تا هشتم آبان ماه به میزبانی چین در شهر ووشی برگزار خواهد شد که تیم ملی ایران در دو گروه بانوان و آقایان در این مسابقات شرکت می کنند. 

با صلاحدید کادر فنی تیم ملی بانوان ملیکا میرحسینی به عنوان نماینده تیم ملی تکواندوی ایران در وزن ۷۳- کیلوگرم به این دوره از رقابت ها اعزام خواهد شد تا بانوان ایران هفت نماینده در مسابقات جهانی داشته باشند.

برهمین اساس سعیده نصیری، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه، نسترن ولی زاده و ملیکا میرحسینی ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می دهند.

مهروز ساعی سرمربی تیم ملی بانوان است، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی وی را یاری می کنند. 

