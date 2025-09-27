خبرگزاری کار ایران
بلغارستانِ جوان به فینال قهرمانی مردان جهان والیبال رسید

بلغارستانِ جوان به فینال قهرمانی مردان جهان والیبال رسید
تیم ملی بلغارستان با ترکیبی از جوان‌ترین بازیکنان رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، با غلبه بر جمهوری چک توانست به مرحله نهایی این مسابقات صعود کند.

به گزارش  ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ امروز (شنبه پنجم مهر) با دو دیدار در مانیل پیگیری می‌شود.

در نخستین دیدار این مرحله تیم‌های بلغارستان و جمهوری چک از ساعت ۱۰ به مصاف یکدیگر رفتند و بلغارهای جوان با شکست سه بر یک حریف به عنوان نخستین فینالیست این رقابت‌ها معرفی شد.

جمهوری چک در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست خود در این رقابت‌ها را تجربه کند. چک در مرحله مقدماتی یک شکست برابر برزیل تجربه کرده بود.

تیم بلغارستان با میانگین سنی ۲۳.۲ سال سن به عنوان جوانترین تیم این مسابقات معرفی شده است.

بلغارهای جوان در مرحله گروهی موفق به شکست آلمان، اسلوونی و شیلی شدند و با هشت امتیاز به عنوان صدرنشین گروه E به مرحله حذفی صعود کردند.

تیم ملی والیبال بلغارستان در مراحل حذفی نیز با هدایت جیانلورنتسو بلِنجینی از ایتالیا مقابل تیم‌های پرتغال، آمریکا و جمهوری چک به پیروزی رسید تا با شش برد متوالی راهی فینال شود.

در دیگر دیدار امروز، تیم‌های‌ ایتالیا و لهستان به مصاف یکدیگر می روند تا برنده این مسابقه حریف بلغارستان در فینال شود.

دیدارهای رده‌بندی و فینال جام ۲۱ قهرمانی مردان جهان فردا (یکشنبه ششم مهر) برگزار خواهد شد تا تیم‌های اول تا چهارم مسابقات معرفی شوند.

