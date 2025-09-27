خبرگزاری کار ایران
دو انتصاب در باشگاه پرسپولیس: سجاد فتحی سرپرست مالی شد

سجاد فتحی سرپرست معاونت مالی پرسپولیس شد و امیرهوشنگ پناهی معاون اداری و پشتیبانی باقی ماند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، با توجه به تغییر ساختار اداری باشگاه پرسپولیس و جدا سازی حوزه مالی از معاونت مالی، اداری و پشتیبانی، طی حکمی از سوی رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، آقای سجاد فتحی به عنوان سرپرست معاونت مالی باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

همچنین امیرهوشنگ پناهی به عنوان معاون اداری و پشتیبانی باشگاه پرسپولیس ابقا گردید.

