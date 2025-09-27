صدور آرای جدید کمیته وضعیت فوتبال
کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره چهار پرونده مطروحه صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:
*در پی شکایت سیدایوب چمن از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت 4 میلیارد و 555 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 175 میلیون و 367 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*با توجه به شکایت علی خماند از باشگاه مس کرمان، کمیته وضعیت حکم به بیحقی خواهان صادر کرد.
*در پرونده شکایت رضا بهمئی از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 269 میلیون و 500 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*در پی شکایت نیما کریم زاده از باشگاه یاران سلامت، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 230 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 124 میلیون و 355 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.