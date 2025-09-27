صدور آرای جدید کمیته وضعیت فوتبال

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت سیدایوب چمن از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت 4 میلیارد و 555 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 175 میلیون و 367 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت علی خماند از باشگاه مس کرمان، کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.

*در پرونده شکایت رضا بهمئی از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 269 میلیون و 500 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت نیما کریم زاده از باشگاه یاران سلامت، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 230 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 124 میلیون و 355 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

