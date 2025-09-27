خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور آرای جدید کمیته وضعیت فوتبال

صدور آرای جدید کمیته وضعیت فوتبال
کد خبر : 1692161
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره چهار پرونده مطروحه صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت سیدایوب چمن از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت 4 میلیارد و 555 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 175 میلیون و 367 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت علی خماند از باشگاه مس کرمان، کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.

*در پرونده شکایت رضا بهمئی از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 269 میلیون و 500 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت نیما کریم زاده از باشگاه یاران سلامت، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 230 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 124 میلیون و 355 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی