انتقال جمال لوویس به پرسپولیس منتفی شد!

به گزارش ایلنا، در حالی که مدافع ایرلند شمالی تست‌های پزشکی و فنی پرسپولیس را با موفقیت پشت سر گذاشته، اختلاف مالی تازه میان طرفین، احتمال نهایی نشدن این انتقال را افزایش داده است.

پرسپولیس که برای تقویت خط دفاعی خود به سراغ جمال لوییس، مدافع سابق نیوکاسل رفته بود، حالا با چالش جدیدی در روند مذاکرات روبه‌رو شده است. این بازیکن ۲۷ ساله پس از دو فصل حضور قرضی در نورویچ و سائوپائولو، مذاکرات خود با سرخ‌پوشان را آغاز کرد و به خواسته باشگاه، در دو مرحله تست پزشکی و فنی در دبی و تهران شرکت داشت.

بر اساس گزارش‌ها، لوییس در هر دو مرحله از آزمایش‌ها تأییدیه لازم را دریافت کرد و حتی شخص وحید هاشمیان نیز پس از بررسی عملکرد و شرایط او، نظر مثبت خود را اعلام کرده است. با این حال، پس از بازگشت مدافع ایرلندی به دوبی برای انجام امور شخصی، اختلافی جدی بر سر مبلغ قرارداد ایجاد شد.

پرسپولیس تلاش می‌کند با کاهشی حدود ۴۰۰ هزار دلاری در رقم توافق‌شده، این بازیکن را به امضای قرارداد متقاعد کند؛ پیشنهادی که مورد قبول لوییس قرار نگرفته و باعث نارضایتی او شده است. طبق توافق اولیه، باشگاه موظف بود ظرف ۲۴ ساعت قرارداد نهایی را ارسال کند اما تعلل در این روند و تغییر شرایط مالی، حالا آینده این انتقال را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

با گذشت پنج هفته از لیگ برتر، هواداران پرسپولیس انتظار داشتند وعده تقویت تیم و جذب بازیکنان خارجی تحقق پیدا کند. اکنون باید دید آیا اختلاف مالی با لوییس به لغو کامل این انتقال منجر خواهد شد یا طرفین در ساعات پایانی به تفاهم نهایی خواهند رسید.

انتهای پیام/