سایه مورینیو عامل اصلی جدایی
افشاگری آنچلوتی از ماجرای برکناریاش در چلسی
کارلو آنچلوتی در کتاب جدید خود اعتراف کرده است که نگاه رومن آبراموویچ به ژوزه مورینیو نقشی اساسی در پایان حضور او در چلسی داشته است.
به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ هدایت چلسی را برعهده داشت، در همان فصل اول موفق شد دبل داخلی به دست آورد اما یک سال بعد و پس از ناکامی در اروپا از سوی مالک روسی باشگاه برکنار شد. به گفته او، شکست در لیگ قهرمانان برابر اینتر مورینیو در سال ۲۰۱۰ نقطهای تعیینکننده بود که آبراموویچ آن را غیرقابل قبول دانست.
آنچلوتی در بخشی از کتابش با عنوان «رویا - فتح لیگ قهرمانان» که بخشهایی از آن توسط دیلیمیل منتشر شد، نوشت:«آبراموویچ به وضوح گفته بود میخواهد من لیگ قهرمانان را برای چلسی ببرم و هویت مشخصی برای تیم بسازم. اما ناگهان فهمیدم برای یک الیگارش روس کار میکنم که انتظار داشت همه چیز همیشه خوب پیش برود. اگر این اتفاق نمیافتاد، او میخواست بداند چرا. مشکل من این بود که پیروزی مورینیو در استمفوردبریج برای رابطهام با آبراموویچ خبر خوبی نبود. من قرار بود پادزهر مورینیو باشم؛ آرام، متین و قادر به احیای تیم پس از آن همه جنجال. اما با آن شکست، مالک باشگاه احساس کرد او را شرمنده کردهام.»
آنچلوتی اضافه کرد: «برای آبراموویچ معیار موفقیت یا شکست فقط اروپا بود و لیگ قهرمانان شغلم را از من گرفت. انتقال فرناندو تورس تصمیم شخصی او بود و وقتی او را تعویض کردم، نوعی بیاحترامی مستقیم به مالک محسوب شد. لحظهای فراموش کرده بودم که در نهایت، نمیتوانی مقابل مالک پیروز شوی.»
این روایت نشان میدهد آبراموویچ در دوران مالکیتش استانداردی بسیار سختگیرانه داشت و حتی قهرمانیهای داخلی برایش کافی نبود. سرانجام چلسی در سال ۲۰۱۲ و تنها یک سال پس از برکناری آنچلوتی، با روبرتو دیمتئو بهعنوان مربی موقت توانست در شرایطی غیرمنتظره جام لیگ قهرمانان را مقابل بایرنمونیخ در مونیخ بالای سر ببرد.
آنچلوتی که پیشتر با آثمیلان دو بار قهرمان اروپا شده بود، پس از جدایی از چلسی با موفقیت در پاریسنژرمن و سپس رئالمادرید دوباره جایگاه خود را باز یافت. او در سال ۲۰۱۴ دسیما، دهمین قهرمانی اروپایی رئال را به دست آورد و در بازگشت دوباره به برنابئو نیز دو قهرمانی دیگر در لیگ قهرمانان کسب کرد. در حال حاضر او هدایت تیم ملی برزیل را برعهده دارد.