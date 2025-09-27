خاویر ماسکرانو:
خداحافظی بوسکتس انگیزهای مضاعف برای اینتر میامی در مسیر قهرمانی است
سرمربی اینتر میامی تأکید کرد اعلام بازنشستگی سرخیو بوسکتس میتواند الهامبخش تیمش برای پایان قدرتمند فصل و کسب جام قهرمانی MLS باشد.
به گزارش ایلنا، خاویر ماسکرانو، سرمربی اینترمیامی، اعلام کرد تصمیم سرخیو بوسکتس برای بازنشستگی در پایان فصل جاری، انگیزهای ویژه به تیم داده است تا راه او را با قدرت ادامه دهند. اینتر میامی که حضور خود را در پلیآف قطعی کرده، روز شنبه به مصاف تورنتو خواهد رفت و در تلاش است تا جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد.
ماسکرانو در نشست خبری روز جمعه درباره گفتوگوی شخصیاش با بوسکتس پیش از اعلام رسمی خبر توضیح داد: «او دیروز به من گفت که چند هفته است به این موضوع فکر میکند. حیف است چون هنوز در سطحی است که میتوانیم از فوتبالش لذت ببریم. بهعنوان یک دوست که چنین لحظهای را تجربه کرده، فقط میتوانم حمایتش کنم. بوسکتس کاملاً متقاعد شده است.»
او با تمجید از هوش فوتبالی بوسکتس، آینده مربیگری او را قطعی دانست: «بوسکتس بدون شک مربی خواهد شد. زمان و مکانش را خودش انتخاب میکند. با او درباره اینکه به اسپانیا برمیگردد یا در میامی میماند صحبت نکردهام.» ماسکرانو همچنین به سالهای مشترکشان در بارسلونا اشاره کرد و گفت: «نوستالژی آن دوران خاص است. خوششانس بودم که تقریباً هشت فصل کنار او بازی کردم. وقتی به بارسا آمدم، میدانستم او همیشه نفر اصلی است. در روزهای ابتدایی خیلی به من کمک کرد. آنچه در بارسا تجربه کردیم بینظیر بود و روی تمام دوران حرفهایمان تأثیر گذاشت.»
سرمربی اینتر میامی ابراز امیدواری کرد اعلام بازنشستگی بوسکتس الهامبخش تیمش در ادامه راه باشد: «امیدوارم این موضوع انگیزه مضاعفی باشد تا بوسکتس بتواند دوران حرفهای خود را به بهترین شکل ممکن تمام کند. این تیم پر از بازیکنان برنده و رقابتی است و از چالشها لذت میبرد.»