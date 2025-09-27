عقبنشینی منچستریونایتد از طرح جنجالی استادیوم جدید الدترافورد
باشگاه منچستریونایتد به دلیل مشکلات حقوقی و مالی در خرید زمین مورد نیاز، از طرح اولیه ساخت استادیوم با سقف سهگانه عقب نشست و اکنون به دنبال طراحیهای سادهتر و سنتیتر است.
به گزارش ایلنا، طرح اولیه بازسازی الدترافورد که در ماه مارس رونمایی شد، قرار بود با سقفی سهضلعی و ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر ساخته شود اما مشکلات جدی در خرید زمین مورد نظر از شرکت فریتلاینر، این پروژه را با مانع بزرگ مواجه کرده است. در حالی که یونایتدها بهای زمین را حدود ۵۰ میلیون پوند پیشبینی کرده بودند، منابع نزدیک به مذاکرات میگویند فریتلاینر رقمی تا ۴۰۰ میلیون پوند درخواست کرده است. این اختلاف سنگین موجب شده مدیران باشگاه به فکر طرحهای جایگزین بیفتند.
شرکت فریتلاینر اعلام کرده در صورت توافق حاضر به فروش زمین و انتقال ترمینال باربری خود است، اما فروش احتمالی این شرکت به کنسرسیوم فرانسوی CMA CGM نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده است. به همین دلیل یونایتد به طراحیهای جدیدی روی آورده که بیشتر با ظاهر سنتی استادیومها همخوانی دارد. طرح اولیه با سقف سهگانه که هزینهای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون پوند داشت، واکنشهای منفی زیادی میان هواداران ایجاد کرده بود؛ بسیاری در شبکههای اجتماعی آن را «زشت» و «شرمآور» توصیف کردند.
سر جیم رhتکلیف، رئیس شرکت اینئوس و از مدیران اصلی پروژه، در زمان رونمایی گفته بود: «این شروع یک مسیر هیجانانگیز برای ساخت بهترین استادیوم فوتبال جهان و مرکز بازسازی منطقه الدترافورد است. استادیوم فعلی ۱۱۵ سال خدمت کرده اما دیگر همتراز بهترینها نیست. میخواهیم با حفظ اصالت، تجربه هواداری را متحول کنیم.»
با این حال، مشکلات خرید زمین و هزینه سنگین ۲ میلیارد پوندی پروژه، باشگاه را به سمت فشار بیشتر برای دریافت حمایتهای دولتی سوق داده است. در حالیکه وزیر دارایی بریتانیا پیشتر از طرح حمایت کرده بود، تاکنون کمک عملی به یونایتد صورت نگرفته است. نمایندگان باشگاه در نشست هواداران در ماه ژوئن اعلام کردند: «مذاکرات با مقامات محلی، مالکان زمین و شرکای مالی ادامه دارد. هدف ما پیشبرد سریع پروژه است اما تنها پس از تأمین زمین و منابع مالی لازم این اتفاق رخ خواهد داد.»
اندی برنهام، شهردار منچستر و عضو کارگروه بازسازی الدترافورد، نیز در ماه اوت مذاکرات بین یونایتد و فریتلاینر را «خیلی دور از نتیجهگیری» توصیف کرده بود. در حال حاضر هنوز پیمانکار نهایی مشخص نشده اما دفتر معماری فاستر پلاس پارتنرز همچنان گزینه اصلی است. وضعیت تأمین مالی پروژه نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.