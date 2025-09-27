بازدید رئیس فدراسیون کاراته از اردوی تیم ملی بانوان در کرمانشاه
مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته، در سفر روز پنجشنبه ۳ مهرماه به استان کرمانشاه از اردوی آمادهسازی تیم ملی بانوان و همچنین امکانات هیأت کاراته این استان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، رهنما در این بازدید ضمن گفتوگو با کادر فنی و ملیپوشان، روند تمرینات و شرایط اردوی آمادهسازی بانوان را مورد ارزیابی قرار داد و بر اهمیت توجه ویژه به تیمهای بانوان در مسیر حضور پرقدرت در میادین بینالمللی تأکید کرد.
در جریان این سفر، رئیس فدراسیون کاراته با مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین در بازدید از هیأت کاراته استان، سعید نصرالهی، رئیس هیأت کرمانشاه و نایبرئیس فدراسیون، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کاراته استان، بر لزوم حمایتهای بیشتر برای ارتقا و توسعه این رشته در کرمانشاه تأکید کرد.
گفتنی است؛ اولین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی کاراته بانوان جهت حضور در رقابتهای کسب سهمیه فرانسه، رقابتهای قهرمانی جهان در مصر و بازیهای کشورهای اسلامی در استان کرمانشاه برپاست.