بازدید رئیس فدراسیون کاراته از اردوی تیم ملی بانوان در کرمانشاه

بازدید رئیس فدراسیون کاراته از اردوی تیم ملی بانوان در کرمانشاه
مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته، در سفر روز پنجشنبه ۳ مهرماه به استان کرمانشاه از اردوی آماده‌سازی تیم ملی بانوان و همچنین امکانات هیأت کاراته این استان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، رهنما در این بازدید ضمن گفت‌وگو با کادر فنی و ملی‌پوشان، روند تمرینات و شرایط اردوی آماده‌سازی بانوان را مورد ارزیابی قرار داد و بر اهمیت توجه ویژه به تیم‌های بانوان در مسیر حضور پرقدرت در میادین بین‌المللی تأکید کرد.

در جریان این سفر، رئیس فدراسیون کاراته با مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

همچنین در بازدید از هیأت کاراته استان، سعید نصرالهی، رئیس هیأت کرمانشاه و نایب‌رئیس فدراسیون، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کاراته استان، بر لزوم حمایت‌های بیشتر برای ارتقا و توسعه این رشته در کرمانشاه تأکید کرد.

گفتنی است؛ اولین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته بانوان جهت حضور در رقابت‌های کسب سهمیه فرانسه، رقابتهای قهرمانی جهان در مصر و بازی‌های کشورهای اسلامی در استان کرمانشاه برپاست.

