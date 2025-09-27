خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماستانتونو - خولین آلوارز: از الگو در ریورپلاته تا تقابل در دربی مادرید

ماستانتونو - خولین آلوارز: از الگو در ریورپلاته تا تقابل در دربی مادرید
کد خبر : 1691952
لینک کوتاه کپی شد.

فرانکو ماستانتونو و خولین آلوارز که سال‌ها پیش در ریورپلاته هم‌مسیر بودند، امروز در دربی مادرید برای نخستین بار به عنوان رقیب رو‌به‌روی هم قرار می‌گیرند.

به گزارش ایلنا، تقابل عصر امروز رئال مادرید و اتلتیکو مادرید صحنه‌ای ویژه برای دو ستاره آرژانتینی خواهد بود؛ خولین آلوارز و فرانکو ماستانتونو. اختلاف سنی هفت سال و نیم میان آن‌ها مانع از شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر تحسین و الگوگیری نشد. آلوارز به عنوان یکی از نمادهای خط حمله، همواره مورد توجه ماستانتونو بود؛ بازیکنی که از سن ۱۲ سالگی در سال ۲۰۱۹ به آکادمی ریورپلاته پیوست و در همان زمان در مصاحبه‌ای در ۱۴ سالگی گفته بود: «حرکات خولین را تقلید می‌کنم، او در مقطع فوق‌العاده‌ای قرار دارد. و البته همیشه مسی را به عنوان الگوی اصلی خودم می‌بینم.»

این تحسین دوطرفه بعدها نیز ادامه یافت. آلوارز تابستان گذشته در مورد هم‌تیمی جوانش در تیم ملی آرژانتین گفت:«کمی با فرانکو صحبت کردم. بازی‌های او در ریورپلاته را دیدم و کارهایی که می‌کند برای سن او شگفت‌انگیز است. او مسن‌تر از سنش به نظر می‌رسد و یک ستاره واقعی است.» هر دو بازیکن در بازی‌های دوستانه آرژانتین برابر ونزوئلا و اکوادور در اکتبر گذشته تجربه پوشیدن پیراهن تیم ملی بزرگسالان را نیز کنار هم داشتند.

ماستانتونو - خولین آلوارز: از الگو در ریورپلاته تا تقابل در دربی مادرید

امشب در متروپولیتانو، آلوارز به عنوان مهره کلیدی دیه‌گو سیمئونه وارد میدان می‌شود، در حالی‌که از هت‌تریک خود برابر رایو وایه‌کانو روحیه بالایی دارد. در سوی دیگر، ماستانتونو نیز با توجه به گلزنی اخیرش مقابل لوانته شانس بالایی برای حضور در ترکیب اصلی ژابی آلونسو دارد. این تقابل برای باشگاه ریورپلاته نیز لحظه‌ای تاریخی محسوب می‌شود؛ جایی که دو «محصول» مهم این آکادمی در مهم‌ترین دربی اسپانیا مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند و حتی جولیانو سیمئونه، سومین بازیکن سابق ریور نیز در این مسابقه حضور خواهد داشت.

طبق داده‌های مرکز بین‌المللی مطالعات ورزشی (CIES)، ریورپلاته با انتقال ۵۲ بازیکن به لیگ‌های معتبر جهان، رکورددار میان باشگاه‌های غیراروپایی است. این باشگاه همچنین با ۶۹۰.۵ میلیون یورو درآمد حاصل از فروش بازیکنان، بالاتر از بوکا جونیورز (۵۳۳.۸ میلیون یورو) در رتبه نخست آمریکای لاتین قرار دارد. در این میان، انتقال ۲۱.۴ میلیون یورویی آلوارز به منچسترسیتی و انتقال ۴۵ میلیون یورویی ماستانتونو به رئال مادرید، نمونه‌های بارزی از موفقیت اقتصادی و فوتبالی ریورپلاته به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی