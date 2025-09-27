ماستانتونو - خولین آلوارز: از الگو در ریورپلاته تا تقابل در دربی مادرید
فرانکو ماستانتونو و خولین آلوارز که سالها پیش در ریورپلاته هممسیر بودند، امروز در دربی مادرید برای نخستین بار به عنوان رقیب روبهروی هم قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، تقابل عصر امروز رئال مادرید و اتلتیکو مادرید صحنهای ویژه برای دو ستاره آرژانتینی خواهد بود؛ خولین آلوارز و فرانکو ماستانتونو. اختلاف سنی هفت سال و نیم میان آنها مانع از شکلگیری رابطهای مبتنی بر تحسین و الگوگیری نشد. آلوارز به عنوان یکی از نمادهای خط حمله، همواره مورد توجه ماستانتونو بود؛ بازیکنی که از سن ۱۲ سالگی در سال ۲۰۱۹ به آکادمی ریورپلاته پیوست و در همان زمان در مصاحبهای در ۱۴ سالگی گفته بود: «حرکات خولین را تقلید میکنم، او در مقطع فوقالعادهای قرار دارد. و البته همیشه مسی را به عنوان الگوی اصلی خودم میبینم.»
این تحسین دوطرفه بعدها نیز ادامه یافت. آلوارز تابستان گذشته در مورد همتیمی جوانش در تیم ملی آرژانتین گفت:«کمی با فرانکو صحبت کردم. بازیهای او در ریورپلاته را دیدم و کارهایی که میکند برای سن او شگفتانگیز است. او مسنتر از سنش به نظر میرسد و یک ستاره واقعی است.» هر دو بازیکن در بازیهای دوستانه آرژانتین برابر ونزوئلا و اکوادور در اکتبر گذشته تجربه پوشیدن پیراهن تیم ملی بزرگسالان را نیز کنار هم داشتند.
امشب در متروپولیتانو، آلوارز به عنوان مهره کلیدی دیهگو سیمئونه وارد میدان میشود، در حالیکه از هتتریک خود برابر رایو وایهکانو روحیه بالایی دارد. در سوی دیگر، ماستانتونو نیز با توجه به گلزنی اخیرش مقابل لوانته شانس بالایی برای حضور در ترکیب اصلی ژابی آلونسو دارد. این تقابل برای باشگاه ریورپلاته نیز لحظهای تاریخی محسوب میشود؛ جایی که دو «محصول» مهم این آکادمی در مهمترین دربی اسپانیا مقابل هم صفآرایی میکنند و حتی جولیانو سیمئونه، سومین بازیکن سابق ریور نیز در این مسابقه حضور خواهد داشت.
طبق دادههای مرکز بینالمللی مطالعات ورزشی (CIES)، ریورپلاته با انتقال ۵۲ بازیکن به لیگهای معتبر جهان، رکورددار میان باشگاههای غیراروپایی است. این باشگاه همچنین با ۶۹۰.۵ میلیون یورو درآمد حاصل از فروش بازیکنان، بالاتر از بوکا جونیورز (۵۳۳.۸ میلیون یورو) در رتبه نخست آمریکای لاتین قرار دارد. در این میان، انتقال ۲۱.۴ میلیون یورویی آلوارز به منچسترسیتی و انتقال ۴۵ میلیون یورویی ماستانتونو به رئال مادرید، نمونههای بارزی از موفقیت اقتصادی و فوتبالی ریورپلاته به شمار میرود.