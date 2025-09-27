حمایت گلگهر از کاپیتان تیم ملی: سرت را بالا بگیر!
باشگاه گلگهر سیرجان از مرتضی شریفی، کاپیتان تیم ملی ایران حمایت کرد.
به گزارش ایلنا، موج حمایتها از مرتضی شریفی، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، همچنان ادامه دارد و این بار باشگاه گلگهر سیرجان نیز به جمع حامیان او پیوست.
باشگاه گلگهر که تیم والیبال آن در لیگ یک کشور حضور دارد، در یک استوری اینستاگرامی خطاب به شریفی نوشت: «سرت را بالا بگیر، قهرمان! وطن به قامت تو میبالد.»
پس از شکست ایران مقابل جمهوری چک در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان و موج انتقادهایی که متوجه شریفی شد، بسیاری از چهرههای ورزشی، هواداران و اکنون باشگاهها نیز در حمایت از کاپیتان تیم ملی واکنش نشان دادهاند.